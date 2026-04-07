Намибия открива ново находище на критични минерали в проекта Uis

Най-големият производител на уран в Африка – Намибия, обяви ново находище с висококачествени критични минерали в проекта Uis на австралийската компания Askari Metals. Проучванията разкриха високи концентрации на калай, литий, тантал и рубидий по 2.2-километров пегматитна скала, което отваря възможности за бъдещо минно развитие.

Минералите са критични за технологии и зелена енергия: калай за електроника и сплави, литий за батерии, тантал за кондензатори, а рубидий за специализирана електроника и атомни часовници. Пиковите резултати включват 8340 ppm калай, 0.57% литиев оксид, 299 ppm тантал и 2380 ppm рубидий.

Откритието утвърждава Намибия като потенциален ключов доставчик на критични минерали с възможност за значителни износни приходи, чуждестранни инвестиции и нови работни места.

Близостта до действащата мина Uis предлага логистични предимства и потенциал за множество нови находища. Проектът подчертава стратегическата роля на Намибия на африканския пазар на критични минерали и перспективите за диверсификация на минната индустрия извън традиционните ресурси.