РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Намибия открива ново находище на критични минерали в проекта Uis

Намибия открива ново находище на критични минерали в проекта Uis

Най-големият производител на уран в Африка – Намибия, обяви ново находище с висококачествени критични минерали в проекта Uis на австралийската компания Askari Metals. Проучванията разкриха високи концентрации на калай, литий, тантал и рубидий по 2.2-километров пегматитна скала, което отваря възможности за бъдещо минно развитие.

Намибия открива ново находище на критични минерали в проекта Uis

Минералите са критични за технологии и зелена енергия: калай за електроника и сплави, литий за батерии, тантал за кондензатори, а рубидий за специализирана електроника и атомни часовници. Пиковите резултати включват 8340 ppm калай, 0.57% литиев оксид, 299 ppm тантал и 2380 ppm рубидий.

Откритието утвърждава Намибия като потенциален ключов доставчик на критични минерали с възможност за значителни износни приходи, чуждестранни инвестиции и нови работни места.

Намибия открива ново находище на критични минерали в проекта Uis

Близостта до действащата мина Uis предлага логистични предимства и потенциал за множество нови находища. Проектът подчертава стратегическата роля на Намибия на африканския пазар на критични минерали и перспективите за диверсификация на минната индустрия извън традиционните ресурси.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Ще ви мотивират ли новите играчи на политическата сцена да отидете до урните за гласуване на 19 април?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.