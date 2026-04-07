От туристите в България – наши и чужди – 50% залагат само на 5 общини

От Института за пазарна икономика разпространиха резултатите от поредното издание на изследването си „265 истории за икономика“ (www.265obshtini.bg). Неговата цел е да информира обществеността за икономическото развитие на 265-те общини в страната чрез представяне на данни под формата на интерактивни карти. Данните за туризма за първи път се публикуват на страницата на инициативата. Според наблюденията, засягащи местата за настаняване с 10 и повече легла, през 2025 година Несебър е най-посещаваната община в страната с близо 1.5 млн. туристи, пред София с 1.3 млн. и Варна с 1.2 млн., Пловдив – с 410 000, Балчик – 378 000, като водещите 5 общини формират точно 50% от туристическия поток в страната.

Челната десетка се допълва от Велинград, Банско, Бургас, Хисаря и Самоков, като с тези се изчерпват и общините, които са били посетени от над 200 000 туристи в рамките на годината.

С над 100 000 посетители пък са били общо 19 общини, като най-общо се разделят на три групи – курорти за морски и планински/спа туризъм и областни центрове, при които водеща роля играе градският туризъм и бизнес пътуванията. Разпределението между тези три основни вида е относително равномерно, като от над 9 млн. туристи, посетителите в морските общини са 3.5 млн. души, тези в големите градски общини – 3 млн., а в планинските и спа курортите – 2.5 млн. души.

Приходите на местата за настаняване достигат 1.4 млрд. евро през 2025 г., като само Несебър, Варна и София формират над половината от всички постъпления от нощувки.

Несебър е и лидер по дял на чуждестранните туристи сред водещите общини с 76%, следван от Варна и Каварна с по 70 процента. В няколко черноморски общини туризмът има ключова роля за местната икономика, като секторът „Хотелиерство и ресторантьорство“ създава 56% от добавената стойност в Приморско, 55% в Несебър и 54% в Созопол.

Регионалните тенденции в броя на туристите са разнопосочни, като прямо 2024 г. в повечето общини има повишение. Водещи по ръст са относително малки общини – Брезово край Пловдив регистрира 211% ръст на годишна база, Свиленград – 153%, Златарица – 109 процента.

Същевременно спадове има сред част от водещите туристически райони, като в Приморско броят на туристите е намалял с 11%, в Созопол – с 2% спрямо предходната година. Несебър от своя страна отчита повишение от 4%, столицата – 9 процента.

През 2025 г. общият размер на приходите на местата за настаняване достигат 1.4 млрд. евро. Концентрацията при приходите е по-висока, отколкото при посетителите, като в Несебър те са 382 млн. евро (27% от всички), във Варна – 252 млн. евро (18%), в столицата – 147 млн. евро (11 процента).

Взети заедно тези три общини – Несебър, Варна и София отговарят за над ½ от всички приходи от нощувки в цялата страна. От ИПИ отбелязват, че става въпрос само за приходите от нощувки на местата за настаняване; като в по-общ план, приходите на сектор „Хотели и ресторанти“ са достигнали 5.3 млрд. евро още през 2024 г., а останалото са различни заведения и услуги за хранене.

По отношение на показателя посетители чужденци Несебър е абсолютен лидер – със 76%, следван от Варна и Каварна (по 70%). В по-южните части на Черноморието делът на чуждестранните туристи варира в диапазона 25-30 процента.

В столицата той е 63%, а в Пловдив – 40%, което отразява ключовата роля на летището в София. Сред водещите планински курорти повече на чужденци разчита Банско (49%) в сравнение със Самоков (30%). Ролята на чужденците в приходите на местата за настаняване е още по- значителна от тази при броя на туристите, като в Несебър постъпленията от чуждестранни туристи формират 83% от общите, в Каварна – 79%, в столицата – 75 процента.

Още от категорията..

Последни новини

