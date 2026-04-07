Превозвачите и управляващите се разбраха, протести няма да има.

Това стана ясно след среща в министерството на транспорта с представители на бранша и министри от кабинета.



Кабинетът ще осигури средства за превоз на ученици и междуселищен транспорт. Допълнителни 2,5 млн. евро предстоят да бъдат одобрени от Министерския съвет утре, за да се гарантира превоза с училищни автобуси. До края на годината ще бъдат осигурени и до 18 млн. евро за подпомагане на превозвачите, които извършват обществени пътнически превози в различни райони.



„Да направим максималното, за да намалим административната тежест, свързана с наредби, които пряко засягат ежедневната работа на сектора, да съкратим сроковете, да облекчим процедурите, да намалим намесата на човешкия фактор“, посочи транспортният министър Корман Исмаилов.



„Разработихме програма, в която до края на 2026 г. фирмите, които искат да участват в тази програма, няма да има нужда да плащат своите главницата по лизинговите плащания. Те ще трябва само да си плащат лихвата, която реално е около 5 до 10% от вноските им“, посочи министърът на икономиката Ирина Щонова.



В помощ на превозвачите беше одобрена и марка за двойно увеличаване на държавната помощ за поддържане на конкурентоспособността на тежкотоварния сектор от 25 на 50 млн. евро. Затова обаче трябва нотификация от Брюксел, която се очаква в следващите дни.



Ще бъде отложено с няколко месеца и повишаването на екокомпонентата в ТОЛ-таксите за превозни средства над 3,5 тона и автобусите.



Засега превозвачите се отказват от протестните си действия, но срещите с управляващите ще продължат, каза Магдалена Милтенова от Конфедерацията на автобусните превозвачи:



„На този етап не можем да говорим за протести, защото работим. Имаме партньорството на правителството в момента. Благодарим за усилията, които полагат. Да, те не са достатъчни. Да, винаги ще има недоволни, винаги ще има възможност за още по-добри мерки, но се надявам заедно с общите сили да ги постигнем“, посочи тя.



Оценката на пакета от мерки е около 100 милиона евро, изчисляват от финансовото министерство, като и оттам уверяват, че срещите ще продължат и ще се търсят и други възможности за подкрепа.