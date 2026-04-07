Pershing Square Capital предлага 63.5 млрд. долара за Universal Music

Хедж фондът планира да слее активите на UMG с дъщерното си дружество на Pershing Square – Sparc Holdings, и да листне новото дружество на Нюйоркската фондова борса. На акционерите на UMG се предлагат 5.05 евро на акция плюс 0.77 акции от новото дружество. Крайната цена на сделката включва и 78% премия спрямо цената на затваряне на акциите на UMG на 2 април.

Ако акционерите на UMG подкрепят офертата на Pershing Square Capital,

сделката може да бъде финализирана до края на 2026 година.

Pershing Square Capital, основана от американския финансист Бил Акман, вече притежава дял в UMG. През 2021 г. компанията придоби 10% от акциите на UMG и продаде 2.7% от тях през 2025 година. Бил Акман смята, че UMG трябва да се листне на американската фондова борса, за да се повиши стойността на акциите на европейската компания. През последните 12 месеца акциите на UMG, листвани на борсата Euronext, загубиха почти 20% от стойността си.

Universal Music Group N.V. е нидерландско-американска музикална корпорация съгласно нидерландското законодателство. Корпоративната централа на UMG се намира в Хилверсум, Нидерландия, а оперативният ѝ офис е в Санта Моника, Калифорния. Като най-голямата музикална компания в света, тя е един от „Големите три“ звукозаписни лейбъли, заедно със Sony Music Entertainment и Warner Music Group. Tencent придоби десет процента от Universal Music Group през март 2020 г. за 3 милиарда евро и закупи допълнителен десетпроцентен дял през януари 2021-а.

Pershing Square Holdings по-късно придоби десет процента от UMG преди първичното ѝ публично предлагане на фондовата борса Euronext Amsterdam. Френското семейство Болоре все още притежава 28 процента от UMG (18 процента директно и десет процента чрез Vivendi, преди това Vivendi Universal, инвестиционната компания на семейство Болоре). Компанията стана публична на 21 септември 2021 г. при оценка от 46 милиарда евро.