РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

CATL насочва амбициите си към електрификация на морския транспорт

Най-големият производител на батерии в света CATL (Contemporary Amperex Technology Company Limited) планира да разшири дейността си към електрифициране на морския транспорт като се опитва да повтори успеха си при електромобилите.

Компанията вече е оборудвала около 900 предимно малки кораба с батерии, използвани основно край китайското крайбрежие и по вътрешни водни пътища. Амбицията ѝ е част от по-широката стратегия на Китай за намаляване на въглеродните емисии и зависимостта от изкопаеми горива. International Maritime Organization също поставя глобална цел за намаляване на емисиите от корабоплаването с 50% до 2050 година.

Батериите са подходящи най-вече за кратки и крайбрежни маршрути, докато за дълги разстояния се разглеждат и алтернативи като водород, амоняк и зелен метанол. В същото време геополитическото напрежение около Ормузкия пролив допълнително засилва интереса към енергийна независимост и електрификация.

CATL инвестира сериозно в разработка на по-безопасни и издръжливи батерии за морска среда и планира да разшири екипа си в този сегмент. Компанията работи и върху модел за бърза смяна на батерии при кораби, подобно на решенията за камиони в Китай.

Въпреки напредъка, изцяло електрическите кораби за дълги пътувания все още са ограничени заради по-ниската енергийна плътност на батериите. Затова експертите виждат бъдещето в хибридни решения. Според проучване на Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping, именно комбинацията от батерии и традиционни двигатели е най-перспективна.

Компанията отчита силен финансов ръст и вижда голям потенциал в създаването на нова индустрия за морски батерии, но успехът ще зависи от сътрудничеството между корабостроители, пристанища и енергийни мрежи.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Ще ви мотивират ли новите играчи на политическата сцена да отидете до урните за гласуване на 19 април?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.