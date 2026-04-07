CATL насочва амбициите си към електрификация на морския транспорт

Най-големият производител на батерии в света CATL (Contemporary Amperex Technology Company Limited) планира да разшири дейността си към електрифициране на морския транспорт като се опитва да повтори успеха си при електромобилите.

Компанията вече е оборудвала около 900 предимно малки кораба с батерии, използвани основно край китайското крайбрежие и по вътрешни водни пътища. Амбицията ѝ е част от по-широката стратегия на Китай за намаляване на въглеродните емисии и зависимостта от изкопаеми горива. International Maritime Organization също поставя глобална цел за намаляване на емисиите от корабоплаването с 50% до 2050 година.

Батериите са подходящи най-вече за кратки и крайбрежни маршрути, докато за дълги разстояния се разглеждат и алтернативи като водород, амоняк и зелен метанол. В същото време геополитическото напрежение около Ормузкия пролив допълнително засилва интереса към енергийна независимост и електрификация.

CATL инвестира сериозно в разработка на по-безопасни и издръжливи батерии за морска среда и планира да разшири екипа си в този сегмент. Компанията работи и върху модел за бърза смяна на батерии при кораби, подобно на решенията за камиони в Китай.

Въпреки напредъка, изцяло електрическите кораби за дълги пътувания все още са ограничени заради по-ниската енергийна плътност на батериите. Затова експертите виждат бъдещето в хибридни решения. Според проучване на Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping, именно комбинацията от батерии и традиционни двигатели е най-перспективна.

Компанията отчита силен финансов ръст и вижда голям потенциал в създаването на нова индустрия за морски батерии, но успехът ще зависи от сътрудничеството между корабостроители, пристанища и енергийни мрежи.