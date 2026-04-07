Янкулов иска кабинетът да оттегли кандидатурите ни за европрокуратурата

Справката за пътуванията на Емилия Русинова с Пепи Еврото решава дали ще има дисциплинарно производство, Янкулов предлага нова антикорупционна комисия с ограничено политическо влияние

Служебният кабинет е на път да оттегли всичките три кандидатури за български европейски прокурор и да започне нова процедура за избор на представител на страната ни в Европейската прокуратура на мястото на отстранената Теодора Георгиева, чийто мандат изтича през юли. Предложението е на правосъдния министър Андрей Янкулов и е включено като първа точка в утрешното заседание на Министерския съвет. На прицел са одобрените от кабинета „Желязков“ кандидати – делегираните европрокурори Михаела Райдовска и Димитър Беличев, както и районният прокурор от София Пламен Петков.

Янкулов мотивира предложението си с няколко аргумента. На първо място със състава на комисията по подбора, чието сформиране показало „непреодолими дефицити“. Съставът на комисията беше от 7 човека – тогавашният заместник-министър на правосъдието Стоян Лазаров, Вероника Имова и Цветинка Пашкунова от Съдийската колегия на ВСС, Калина Чапкънова и Гергана Мутафова от Прокурорската колегия на ВСС, главният секретар на МП Венера Милова и проф. д.ю.н. Георги Митов от Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Посочено е участието на четирима членове на ВСС, които са с изтекъл мандат. Според него, както ВСС с изтекъл мандат не може да избира главен прокурор и председатели на ВКС и ВАС, така не е редно членовете му да участват в подбора на българския европейски прокурор, тъй като се пораждат съмнения за независимостта на процедурата. Янкулов посочва и участието в комисията на двамата представители на правосъдното министерство, които са политически лица и пораждат съмнения за политическия неутралитет при подбора. Изложен и аргументът, че процедурата по подбора е преминала по необективни правила.

Андрей Янкулов подчертава, че е наясно с риска новата процедура да се забави и да не приключи до юли, когато изтича мандата на отстранената Теодора Георгиева, но изтъква че „рискът е по-малък от този да повторим дефицитите до момента„.

