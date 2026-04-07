Транспортният бранш и властта ще обсъдят мерки срещу поскъпването на горивата

сграда МТС министрество на транспорта и съобщенията

Днес ще се проведе втора среща с представители на товарния и автобусния транспорт в Министерството на транспорта. Основната тема, която ще бъде обсъдена, е пакет от мерки за подкрепа заради увеличението на цените на горивата.

В разговорите ще участват и представители на няколко други министерства – на финансите, на икономиката и на регионалното развитие. Сред обсъжданите идеи са отпускане на допълнителни субсидии за автобусни линии, които досега не са подпомагани, както и увеличаване на средствата за ученическия и тежкотоварния транспорт.

Освен вече заявеното отлагане на по-високите тол такси, ще се разгледа и възможността за разсрочване на лизинговите плащания.

