Тръмп заплашва медиите със затвор, ако не разкрият източника за операцията в Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че администрацията ще предприеме действия срещу медии, публикували подробности за американския изтребител, свален от иранските военни. Говорейки на пресконференция за спасяването на двама членове на екипажа на F-15E Strike Eagle, той обеща да преследва източника, от който е изтекла информацията.

„Ще се обърнем към медийната компания, която публикува това, и ще кажем: „Национална сигурност – разкрийте източника си или отидете в затвора“, каза президентът Тръмп, цитиран от The New York Times. От Белият дом не уточниха за коя медия става дума.

На 3 април пилотите на изтребителя F-15E Strike Eagle, свален от иранските противовъздушни системи, бяха принудени да се катапултират. Според Пентагона пилотът е бил бързо спасен, но издирването на офицера по оръжейните системи е отнело два дни.

Сваленият изтребител и спасителната операция бяха съобщени от американски медии Axios, The Washington Post, The New York Times и Reuters, както и от израелския новинарски канал N12. Президентът Тръмп обясни, че разпространението на подобна информация би могло да застраши пилота, който се е криел от иранските сили известно време.

От началото на военната операция в Иран американските сили са унищожили над 13 000 цели,

включително 155 кораба и плавателни съда. Това се посочва в доклад на Централното командване на САЩ в Близкия изток (CENTCOM).

Пийт Хегсет американска подводница удар

Според данните, американската армия разполага с изтребители, включително F-35 и F-15, както и стратегически бомбардировачи B-1, B-2 и B-52. Министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви, че в понеделник американските военни ще нанесат най-големия брой удари срещу Иран от началото на войната. Той предупреди, че във вторник може да има още повече удари, съобщава Ройтерс.

САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран на 28 февруари.

На 4 април Доналд Тръмп заплаши Иран с „ад“, ако не се съгласи на сделка в рамките на 48 часа. Според Axios, президентът на САЩ удължи ултиматума, като определи крайния срок за сделката на 7 април. Президентът Тръмп заяви, че Иран може да бъде унищожен за една нощ. Той нарече контрапредложението на Иран за прекратяване на огъня „недостатъчно добро“.