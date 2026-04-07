Код без спирачки – изкуственият интелект създава хаос в индустрията

Когато една компания за финансови услуги наскоро започнала да използва Cursor – технология с изкуствен интелект, която генерира програмен код – ефектът бил незабавен. Производството на код нараснало от 25 000 реда месечно до 250 000. Това довело до натрупване на около един милион реда код, които трябвало да бъдат прегледани, казва Джони Клипер, съосновател и главен изпълнителен директор на стартъпа за сигурност StackHawk, който работи с компанията.

Откакто инструментите за писане на код с изкуствен интелект на Anthropic, OpenAI, Cursor и други компании набраха популярност миналата година, един резултат вече е ясен: претоварване с код.

С тяхна помощ технологичните специалисти създават огромни количества код с безпрецедентна скорост – толкова, че той става труден за управление. Днес почти всеки, не само инженерите, може да реализира софтуерна идея за часове, което изправя компаниите пред ново предизвикателство: как да се справят с този поток.

Няма достатъчно инженери, които да преглеждат този лавинообразно нарастващ код за грешки.

Все по-търсени са опитни специалисти, които могат да откриват проблеми и да следят за рискове. Проектите с отворен код също са залети от ИИ-генерирани предложения, а грешките често водят до пробиви в сигурността или сривове.

Днес напредъкът в ИИ доведе до появата на така наречените „агенти“ – системи, които могат самостоятелно да създават софтуер. След последните подобрения от Anthropic и OpenAI тези инструменти се превърнаха от помощници в мощни генератори на код.

С минимално човешко участие те могат да създават цели програми за части от времето, необходимо на човек. Резултатът – истински потоп от код.

Компаниите вече усещат последствията. Генерираният от ИИ код трябва да бъде проверяван за грешки, сигурност и съответствие, но често не е ясно кой носи отговорност за проблемите. В миналото това беше авторът на кода.

Появяват се и неочаквани рискове.

Например, тъй като ИИ инструментите работят по-добре локално, все повече инженери свалят пълния код на компаниите си на личните си лаптопи – което увеличава риска при загуба или кражба на устройството.

Сачин Камдар от Elvex е въвел правило: всеки ред код трябва да бъде прегледан от човек. В противен случай проблемите стават трудни за проследяване.

Компании като Anthropic и OpenAI вече разработват инструменти за автоматичен преглед на код. Cursor също придоби стартъп, който създава такива решения.

Четете още: Япония ускорява разработването на физически AI заради недостиг на работна ръка