OpenAI, Google и Anthropic се обединиха, за да се борят с китайските конкуренти

Трима конкуриращи се американски разработчици на изкуствен интелект (ИИ) – OpenAI, Anthropic PBC и Google на Alphabet – започнаха да работят заедно, за да се борят с китайските конкуренти, които използват разработките на американски модели на изкуствен интелект.

Според Bloomberg, компаниите обменят информация чрез Frontier Model Forum, индустриална организация с нестопанска цел, която те съосноваха с Microsoft през 2023 г., за да идентифицират опити за „състезателна дестилация“: метод, при който един модел на изкуствен интелект използва работата на друг, за да обучава и развива подобни възможности.

OpenAI потвърди обмена на информация на форума и спомена, че през февруари са подали петиция до Конгреса, обвинявайки китайските DeepSeek, Moonshot и MiniMax в опит за подобна дестилация.

Американски служители са изчислили, че неразрешената дестилация струва на лабораториите в Силициевата долина милиарди долари загубени годишни приходи, съобщава Bloomberg, позовавайки се на източници.

Още от категорията..

Последни новини

Подкаст

Параграф 22

