„УниКредит Булбанк“ завърши четвъртото тримесечие с печалба от 903.16 млн. лева

„УниКредит Булбанк“ завърши четвъртото тримесечие на миналата година с печалба от 903 161 000 лева, показват данните от финансовия отчет.

Нетният оперативен доход на банката възлиза на 1 366 142 000 лева. Приходите от лихви са в размер на 932 350 000 лв., а от такси и комисиони – 481 364 000 лева. Банката отчита и приход от дивиденти от 110 514 000 лева.

Разходите, които „УниКредит Булбанк“ е направила за лихви, са на стойност 177 110 000 лв., а тези за такси и комисиони – 132 287 000 лева. Административните разходи пък са в размер на 321 303 000 лева.

„УниКредит Булбанк“ е отпуснала кредити и аванси общо за 29 807 271 000 лева,

като 19 951 351 000 от тях са в лева, а 9 460 067 000 – в евро. Приходите на банката от лихви през четвъртоот тримесечие възлизат на 758 839 000 лева.

Нефинансовите предприятия са най-големият клиент на „УниКредит Булбанк“. Те са изтеглили заеми за 11 841 268 000 лева, в това число 7 507 528 000 в лева, а 4 162 744 000 са еврови кредити.

Домакинства са взели заеми за 6 954 667 000 лева. От тях 6 906 934 00 са в лева, а 47 282 000 – в евро. Домакинствата са платили на банката общо 161 681 000 лв. като лихви.

Кредитите, обезпечени с жилищен имот, са общо в размер на 6 762 463 000 лв., като 6 726 239 000 са заемите в лева, а 36 043 000 – са в евро. Потребителските кредити са за 115 626 000 лева, като 104 908 000 са в лева, 10 448 000 – в евро.

Депозитите в банката възлизат на 33 301 989 000 лева.

От тях 21 394 416 000 са в лева, докато 10 279 418 000 са в евро. Разходите на „УниКредит Булбанк“ за лихви по тези влогове през четвъртото тримесечие възлизат на 61 852 000 лева.

Домакинствата са спестили най-много пари в банката – общо 17 508 547 000 лева. От тях 12 361 345 000 са левови депозити, а 4 356 559 – са еврови. За това свое вложение домакинствата са спечелили 2 157 000 лева от лихви.

Активите на „УниКредит Булбанк“ в края на декември са в размер на 41 016 103 000 лева,

а собственият капитал – 4 766 734 000 лева.

„УниКредит Булбанк“ има двустепенна система на управление. Надзорният съвет е в състав Емилия Стефанова Палибачийска – председател, Атанас Димитров Георгиев, Франческо Кореале, Масимо Франчезе, Силвия Карлота Вивиано, Марко Радиче и Ивана Лоняк Дам.

В Управителния съвет са Цветанка Георгиева Минчева – председател и главен изпълнителен директор, Ивайло Русинов Главчовски – изпълнителен директор, Борислав Владков Бангеев – изпълнителен директор, Борислав Петров Генов – изпълнителен директор, Невена Никше и Стефан Стоянов Иванов.

„УниКредит“ С.п.А. (UNICREDIT S.P.A.) е най-голям акционер с дял от 99.45% от капитала, който в края на декември е в размер на 285 777 000 лева.

