Как тенисът може да добави 10 години към живота ви

Изследвания показват, че редовната игра на тенис може да носи по-големи ползи за здравето от джогинг или фитнес – ето защо.

От всички неща, които можете да правите в средна възраст, за да живеете по-дълго – да се храните по-добре, да спите повече, да намалите стреса – взимането на тенис ракета може да е най-ефективното. И най-приятното.

25-годишно датско изследване установява, че хората, които играят тенис, живеят средно с 9.7 години по-дълго от тези, които не спортуват – почти три пъти повече от ползата при джогинг и над шест пъти повече от тази при фитнес тренировки.

Друго проучване, публикувано през януари в BMJ Medicine, обхванало 110 000 души за период от 30 години, показва, че тенисът е свързан с 15% по-нисък риск от смърт – най-силен резултат сред отделните видове упражнения.

По-добра тренировка от фитнеса

Тенисът е едно от най-пълноценните упражнения за цялото тяло. Той включва движения във всички посоки – напред, назад, настрани – и завъртания, които са по-функционални от типичните упражнения във фитнеса.

Подобрява здравето на сърцето

Играта редува кратки, интензивни усилия с почивка – подобно на интервалните тренировки. Това тренира сърцето да се възстановява по-бързо, което е важен показател за добро сърдечно здраве и по-нисък риск от заболявания.

Засилва баланса и костите

Тенисът развива бързите мускулни влакна, които отслабват с възрастта, но са ключови за баланс и стабилност. Освен това натоварването стимулира растежа на костите и увеличава тяхната плътност.

Поддържа мозъка активен

Тенисът не е само физическо усилие – той изисква бързо мислене, реакции и вземане на решения. Това подобрява паметта, концентрацията и пространственото мислене.

Комбинацията от движение и мислене едновременно е особено ефективна за предпазване от деменция – повече от само физическа или само умствена активност.

Забавя стареенето на мозъка

Играта стимулира растежа на мозъчни клетки и укрепва връзките между тях, като помага да се запазят бързите реакции и когнитивните функции.

Социален и забавен спорт

Тенисът е и социална активност, която носи удоволствие. Не е нужно да сте професионалист, за да извлечете ползите – важни са движението, мисленето и общуването.

