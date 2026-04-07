Изплащането на великденските добавки за 1,6 млн. пенсионери започва от днес

Днес започва изплащането на априлските пенсии по обичайния график на Националния осигурителен институт. По-особеното този месец обаче е, че 1,6 милиона пенсионери – повече от половината, ще получат и великденски добавки, като толкова голям брой получатели не е имало отдавна.

Пенсионерите с доход до 390,63 евро (равен на линията на бедност) ще получат по 50 евро допълнително. Тези, чиито доходи са между 390,64 и 620,20 евро (до размера на минималната работна заплата), ще получат по 20 евро.

Това е и последният път, когато празнични добавки се плащат по обичайния начин – по решение на правителството и след надпревара от политиците кой ще се загрижи пръв за пенсионерите. В сила са промени в Закона за социалното подпомагане, с които добавките за Коледа и Великден стават задължителни за осем групи уязвими хора – получаващите социални и енергийни помощи; младежи, напускащи домовете за резидентна грижа; семействата с деца с увреждания; ветерани от войните и военноинвалиди; деца без право на наследствена пенсия; децата в приемна грижа. Така получателите няма да само пенсионери, като пенсионерите дори може да се окажат не толкова голяма група.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

