Иван Христанов: Паразити и крадци масово „късат менискуси“ и осуетяват проверки  (част 2)

Хитреци отглеждат „ходещо рагу“ и прибират огромни пари, ще дойде времето на „Крумови закони“ в земеделието, смята Иван Христанов

Институциите са залети с доноси срещу мен. Колеги ми съобщават, че понякога сигналите са били по 50-60 на ден. Вероятно съм най-атакуваният министър в историята на прехода. Това показва какво значи да се работи принципно у нас.

Паразити отглеждат „фантомни крави“, „ходещо рагу“ и заявяват хиляди декари пасища и вземат едни огромни пари накрая. Точно те са пощурели сега.

Десетки проверки се осеутяват заради „скъсани менискуси“. Рязко се разболяват точно преди заседания на съда. И присъствието на полиция не помага. Някои дори скачат на бой.

Брендо се е включил в контрабандата с храни с изтекъл срок на годност.

Виждал съм складове, които съдържат Али Баба на развалените храни. Зареждани са и училища. Съветвам всеки потребител да гледа внимателно срока на годност.

Като гледам политическата обстановка, нашият кабинет може да откара до началото на септември. Дотогава ще проверим много обекти.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов.

Какво обеща Иван Христанов, преди да заеме поста служебен министър на земеделието и храните?

В действие ли са „партизаните" в манипулирането на избори чрез горските стопанства?

Какви резултати даде акция „Чиста храна"?

Тече ли операция „Чисти ръце" в МЗХ?

Знаем ли какви храни консумираме на трапезата си?

Какви са най-често практикуваните модели на злоупотреби в земеделието и храните?

