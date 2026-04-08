На 9 април се възстановява движението по „Дунав мост“ при Русе

На 9 април, четвъртък, около 18 ч. ще бъде възстановено преминаването в двете платна по „Дунав мост“ при Русе, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Основният ремонт в затворения 320-метров участък в платното в посока България завършва в определения срок и за предстоящите почивни дни за Великден трафикът по съоръжението ще е без ограничения. По този начин се осигурява безопасно и удобно преминаване по съоръжението за всички пътуващи.

Основният ремонт на моста в следващия му етап ще продължи след Великден.

Планирано е от 8 ч. на 14 април строително-монтажните работи да започнат в последните 320 метра на съоръжението, в платното в посока Румъния. Прогнозният срок за завършването му е през юни 2026 година.

Припомняме, че основният ремонт на „Дунав мост“, който започна на 10 юли 2024 г., се извършва на етапи и без спиране на движението. Трасето от съоръжението на българска територия е с обща дължина 1,057 км. От въвеждането му в експлоатация през 1954 г. досега подобна рехабилитация не е извършвана. На обекта се работи ежедневно, в зависимост от метеорологичните условия, като работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават двупосочно в платното, в което не се работи.

Актуална информация за изпълняваните строително-монтажни работи може да бъде намерена в специалната секция „Информация за ремонта на Дунав мост“ на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура“.

