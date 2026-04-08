РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Нова фирма ще чисти столичните квартали „Слатина“, „Изгрев“ и „Подуяне“

Столичната община стартира нова процедура за избор на почистваща фирма, която да отговаря за Зона 3, включваща районите „Слатина“, „Подуяне“ и „Изгрев“. До този ход се стигна след като Върховният административен съд потвърди законосъобразността на прекратената предишна поръчка за тази позиция с аргумент, че трите допуснати до процедурата фирми не са покрили изискванията при изготвянето на офертите.

За да се избегнат нови месеци на съдебни спорове и риск за здравето на гражданите, от Общината са избрали “договаряне без предварително обявление” или иначе казано пряко договаряне. От декември месец миналата година насам почистването в районите се случва с общински капацитет от Столичния завод за преработка на боклук.

Към момента не е ясно как са подбрани четирите фирми, поканени на пряко договаряне. В списъка попадат “Чистота София ДЗЗД”, “Евро Импекс”, “Сорико-Бакс” и “Еко ресурс-р”. Част от компаниите са участвали в предната процедура, макар и не всички за тази позиция.

Според различни публикации има косвени връзки между фирма “Еко ресурс-р” и Христофорос Аманатидис – Таки. Нещо, което беше разкритикувано и от лидера на “Спаси София” Борис Бонев във “Фейсбук”.

Новата процедура е с обща прогнозна стойност от 34.4 млн. евро без ДДС за срок от 5 години. Договарянето без предварително обявление не позволява на Общината да променя първоначално заложените в предходната процедура  параметри – техническа спецификация, методика за оценка и ценови условия.

Фирмите имат срок до 20 април да подадат своите оферти.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Анкета

Ще ви мотивират ли новите играчи на политическата сцена да отидете до урните за гласуване на 19 април?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.