Нова фирма ще чисти столичните квартали „Слатина“, „Изгрев“ и „Подуяне“

Столичната община стартира нова процедура за избор на почистваща фирма, която да отговаря за Зона 3, включваща районите „Слатина“, „Подуяне“ и „Изгрев“. До този ход се стигна след като Върховният административен съд потвърди законосъобразността на прекратената предишна поръчка за тази позиция с аргумент, че трите допуснати до процедурата фирми не са покрили изискванията при изготвянето на офертите.

За да се избегнат нови месеци на съдебни спорове и риск за здравето на гражданите, от Общината са избрали “договаряне без предварително обявление” или иначе казано пряко договаряне. От декември месец миналата година насам почистването в районите се случва с общински капацитет от Столичния завод за преработка на боклук.

Към момента не е ясно как са подбрани четирите фирми, поканени на пряко договаряне. В списъка попадат “Чистота София ДЗЗД”, “Евро Импекс”, “Сорико-Бакс” и “Еко ресурс-р”. Част от компаниите са участвали в предната процедура, макар и не всички за тази позиция.

Според различни публикации има косвени връзки между фирма “Еко ресурс-р” и Христофорос Аманатидис – Таки. Нещо, което беше разкритикувано и от лидера на “Спаси София” Борис Бонев във “Фейсбук”.

Новата процедура е с обща прогнозна стойност от 34.4 млн. евро без ДДС за срок от 5 години. Договарянето без предварително обявление не позволява на Общината да променя първоначално заложените в предходната процедура параметри – техническа спецификация, методика за оценка и ценови условия.

Фирмите имат срок до 20 април да подадат своите оферти.