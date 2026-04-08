Денят по диагонал – 8 април 2026 г.

Далечен сън са бюджетните излищъци, с които бяхме свикнали години наред. Но от 10 години насам такъв бюджетен дефицит за старт на годината като сега не сме имали. Данните на Министерството на финансите за март говорят за дефицит от 1.5 млрд. евро. А имаме удължителен бюджет и не би трябвало да харчим повече от събраното. Обяснението е, че има заложени плащания – свързани със заплати, по-висок размер на пенсии. Твърдението на финансовия министър, че сме на автопилот, е странно. По-скоро имаме лоши пилоти.

Вместо да отстоява съдийската независимост, ВСС се е превърнал в бюрократичен орган, който подминава основните проблеми. Напълно възможно в днешните условия е да бъдат променени правилата за избор на членове на ВСС. Академичните среди с най-висок рейтинг трябва да могат да правят номинации за членове на ВСС. Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ Надежда Йорданова, водач на листа на ПП-ДБ в МИР 19 Русе Надежда Йорданова.

Международната дипломация успя да предотврати мащабен военен сблъсък между САЩ и Иран, след като в последния момент бе постигнато двуседмично споразумение за прекратяване на огъня. Решението бе обявено на 8 април и сложи временно на пауза период на изключително високо напрежение, белязан от директни военни действия, заплахи и интензивни дипломатически усилия зад кулисите на редица държави. Постигнатото примирие се възприема като значителен, макар и временен, дипломатически пробив.

Гласове се купуват не само с пари. Търговията минава през вересии в местни магазини, вторични суровини, дори фризьорски салони. Изключително гнусно е, че вече се купуват гласове и от ученици в горните класове. Каквато и работа да свършат полицаите, накрая досъдебните производства отиват в прокуратурата. Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев.

Засега опасенията, че той ще продължи военните действия с атаки срещу гражданска инфраструктура и ще потопи региона още по-дълбоко в конфликт с бомбардировки, които оприличи на връщане на Иран в „каменната ера“, са потушени. Иран показа малка готовност да приеме всеобхватни искания на Вашингтон. Сред очертаващите се дилеми е дали Ормузкият проток е ефективно отворен за движение на петролни танкери, след смътни индикации, че Иран ще позволи корабоплаване през водния път.