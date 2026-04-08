Правовата държава ерозира, защото 9 се налагат над институциите, обявиха на протест на „Правосъдие за всеки“

Основният „герой“ на нашите събития е Борислав Сарафов, но не заради неговата личност, а заради беззаконията, които въплъщава. Днес обаче имаме и друга фигура – административният ръководител на Софийската градска прокуратура – Емилия Русинова, придобила вече прякора – Еми Еврото – заради добре документираните си връзки с един от организаторите на мрежа за нерегламентирано влияние в съдебната власт – Петьо Петров – Еврото. Тя е прокурор, който видимо не се посвенява да смачка една проверка, чийто предмет е самата тя. И това е прословутото мишкуване в Прокуратурата, срещу което се изправяме. С тези думи адвокат Емил Георгиев приветства събралите се пред сградата на Съдебната палата по повод поредния протест, организиран от инициативата „Правосъдие за всеки“. Той протече под надслов „Стига мишкуване в Прокуратурата!“

Адвокат Ина Лулчева – представена от адв. Емил Георгиев като един от най-дръзновените съвременни адвокати – наказателни защитници, които България познава, призна, че вчера са й се обадили познати, които са й казали, че е очевидно, че днес няма да имат нужда от протеста на „Правосъдие за всеки“, защото след решението на Конституционния съд е ясно, че Сарафов повече не може да бъде изпълняващ функциите главен прокурор и е очевидно, че той ще си отиде.

„Оказва се, че това е блян, който не се осъществява и случващото се в момента е безпрецедентно и неокачествимо, защото след като законът, Върховният съд, Конституционният съд, множество юристи, множество апелативни съдилища казват, че Сарафов не може да бъде изпълняващ функциите главен прокурор, това го казва и Народното събрание в мотивите си към законопроекта, с който бе приет 6-месечният срок, девет души прокурорска колегия, един главен прокурор и един учен, казват „Не – той ще стои на този пост“.

Тоест – цялата държава в институциите, които могат да формират правно задължително тълкуване на закона, казват, че той не е изпълняващ функцията главен прокурор, но девет души заедно с него се поставят над всички институции и казват – „Не, той ще бъде!“ И резултатът от това е – ерозия на устоите на правовата държава и на институцията Прокуратура, обясни адвокат Лулчева.

Причината е, че когато един изпълняващ функциите главен прокурор обяви, че няма да спазва закона, всеки един прокурор надолу може да си позволява своеволия на собственото си ниво, обясни дадвокат Ина Лулчева.

Сред протестиращите се чу възглас „Мафия“, с който адв. Лулчева се съгласи – да, потвърди тя – те наистина са мафия, защото цялата държава се оказа заложник на тези хора. И интересите на мнозина, чиито дела подлежат на възобновяване, не могат да бъдат защитени, защото Сарафов не иска да се махне от поста и да даде на някого другиго правото да сезира съда, така че справедливостта наистина да възтържествува чрез съдебните актове.

„Този човек поставя себе си над закона и над правосъдието. Но не само той го прави – прави го и прокурорската колегия, която казва, че те са тези, които ще определят живота ни, без да имат законово основание за това и това наистина е безпрецедентно„, коментира адвокат Лулчева.

В отговор на въпроса какъв е изходът, адвокат Ина Лулчева отговори, че няма изход по закон, защото никой закон не предвижда, че хората, на които е възложено да го пазят, ще го нарушават. „Не може да се напише такъв закон – срещу пазителите на законността,“, обясни адвокат Ина Лулчева.

Тя припомни как Борислав Сарафов станал главен прокурор със заявката, че ще извади прокуратурата от политиката, но реално я натикал там с пълна сила. Първо, задържал депутат, без разрешение на Народното събрание, защото бил от „лошото ДПС“, след което повдигнал обвинения срещу всички видни представители на опозицията, след което образувал дисциплинарно производство на председателя на Асоциацията на прокурорите, защото отказал да го подкрепи.

Адвокат Ина Лулчева припомни, че под ръководството на Сарафов и под това на прокурор Русинова са били повдигнати обвиненията и срещу варненския кмет Благомир Коцев и срещу софийския заместник-кмет – Никола Барбутов.

Що се отнася до прокурор Емилия Русинова, адвокат Ина Лулчева отбеляза, че подчинените й прокурори разпитвали оперативните работници защо са я разследвали, докато в същото време кметът на Варна стоял пет месеца в ареста, защото бил разпоредил на своя подчинена да извърши нещо по служба, а пък тя не искала и това било принуда.

Адв. Лулчева даде и още един пример – със заместник-кмета на София – Никола Барбутов – който стоял в ареста, защото след като бил заместник-кмет, имал някакво влияние и познанства.

По отношение на Прокурорската колегия, адв. Лулчева припомни, че тя изобщо не се поинтересувала от фактите срещу Русинова – от пътуванията й с Пепи Еврото и от свидетелските показания, които пряко я свързват с него. След това призна, че има хора, които й казват, че въпросът не са личностите, а необходимостта от съдебна реформа и за нея трябва повече да се говори.

„Личностите са много важни“, подчерта адв. Лулчева и даде пример с новите служебни министри – на правосъдието и на вътрешните работи, които именно са показали колко личностите не са без значение.

Накрая тя призова събралите се протестиращи да гласуват, защото от следващото Народно събрание се очаква да избере новия състав на ВСС, а той – от своя страна – ще избере главния прокурор.

Илиян Василев – бивш посланик на България в Руската федерация – коментира, че в казуса с Борислав Сарафов аргументите на правото изчезват. Според него Прокурорската колегия се е капусилара по начин, който е вреден не само за нея, но и за каузата на правосъдието. А когато няма правосъдие, как може да има социална справедливост, попита Василев.

Според него това, което сега може да се направи, е прокурорската колегия да бъде лишена от бюджета си. „Лишете ги от пари – това енай-мощният инструмент на данъкоплатеца, защото това е в основата на обществения договор. Така те ще разберат, че не са самодостатъчни„, предложи Василев.

Иван Евтимов – член на „Правосъдие за всеки“ – говори за причинно-следствената връзка между работещата прокуратура и отделните публични сектори. Според него няма сектор в държавния апарат и няма политико-обществени отношения, които да не страдат от липсата на държавно обвинение.

„Всички щети, които нанася бездействието на Емилия Русинова, на ВСС, са толкова тежки, че социално-икономическото развитие на България изостава с десетилетия„, категоричен бе Евтимов.

По думите му заради проблемите в Прокуратурата ние нямаме магистрали, а пътища – убийци; вместо работещо здравеопазване, имаме опоскана Здравна каса и корупционни практики; вместо публичният ресурс да бъде насочван към социално уязвимите групи, ние имаме липса на социални работници, на медицински сестри и лекари.

Евтимов алармира, че без работеща правосъдна система редица региони ще останат обезлюдени, без икономическо и социално развитие.

Според Евтимов решението е в критичната маса от хора, които имат силно политическо представителство, което да създаде нужната законодателна рамка. Не на последно място той говори за нуждата от магистрати в съдебната власт, които повече не желаят да търпят „мафиотския бардак“, а проявят смелост, излязат сред гражданите и заявяват „Ние искаме независима съдебна система“, а не политическа поръчка. „Има ли желание, има и начин“, завърши Евтимов изказването си.

Адвокат Емил Георгиев използва думите му, за да обясни настоящата ситуация в обратен ред – там където няма желание, няма и начин и това се вижда непрекъснато от страна на Прокурорската колегия. Вижда се и в Софийската градска прокуратура, където начело е Емилия Русинова, а от нея се очаква да разглежда делата на хора с имунитет, както и тежките корупционни сделки.