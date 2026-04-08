Водещите компании за морски транспорт искат допълнителни уверения за безопасност

Водещите компании за морски транспорт поискаха допълнителни гаранции и уверения за безопасност при преминаване през Ормузкия проток.

Цената на природния газ в Европа се срина в началото на търговията рано тази сутрин с 20%, след като очакванията за ескалация на войната в Персийския залив бяха заменени през нощта с новината за двуседмично примирие.

Цената на дизела продължи да пада през следващите часове въпреки противоречивите новини от Залива. В късния следобед спадът надмина 20% – до 1 210 долара за тон.

Стойността на суровия петрол от сортовете Брент и West Texas слезе от, съответно, 109 и 113 долара на 92 долара за барел.

На теория „отпушването“ на Ормузкия проток ще позволи постепенното възстановяване на глобалните доставки на суров петрол и петролни продукти в размер до 13 милиона барела дневно, предаде БНР.

Иран обаче даде да се разбере, че „отпушването“ ще бъде „ограничено и контролирано“ в зависимост от спазването на примирието. А единствената алтернатива за експорт на милиони барели саудитски петрол – тръбопроводът за пристанището Янбу на Червено море, бе ударен, въпреки примирието, в ранния следобед при ново иранско нападение.

Водещите компании за морски транспорт Hapag-Lloyd и Maersk поискаха допълнителни уверения за безопасността на превозите.

Изпълнителният директор на Hapag-Lloyd Ролф Янсен призна, че ще почака поне още няколко дни, преди да приеме нови поръчки за Залива.

Около 1 000 кораба остават блокирани в района на Ормуз и, по негова преценка, за нормализирането на трафика ще са нужни поне 6 до 8 седмици.