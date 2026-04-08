РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Водещите компании за морски транспорт искат допълнителни уверения за безопасност

Водещите компании за морски транспорт поискаха допълнителни гаранции и уверения за безопасност при преминаване през Ормузкия проток.

Цената на природния газ в Европа се срина в началото на търговията рано тази сутрин с 20%, след като очакванията за ескалация на войната в Персийския залив бяха заменени през нощта с новината за двуседмично примирие.

Цената на дизела продължи да пада през следващите часове въпреки противоречивите новини от Залива. В късния следобед спадът надмина 20% – до 1 210 долара за тон.

Стойността на суровия петрол от сортовете Брент и West Texas слезе от, съответно, 109 и 113 долара на 92 долара за барел.

На теория „отпушването“ на Ормузкия проток ще позволи постепенното възстановяване на глобалните доставки на суров петрол и петролни продукти в размер до 13 милиона барела дневно, предаде БНР.

Иран обаче даде да се разбере, че „отпушването“ ще бъде „ограничено и контролирано“ в зависимост от спазването на примирието. А единствената алтернатива за експорт на милиони барели саудитски петрол – тръбопроводът за пристанището Янбу на Червено море, бе ударен, въпреки примирието, в ранния следобед при ново иранско нападение.

Водещите компании за морски транспорт Hapag-Lloyd и Maersk поискаха допълнителни уверения за безопасността на превозите.

Изпълнителният директор на Hapag-Lloyd Ролф Янсен призна, че ще почака поне още няколко дни, преди да приеме нови поръчки за Залива.

Около 1 000 кораба остават блокирани в района на Ормуз и, по негова преценка, за нормализирането на трафика ще са нужни поне 6 до 8 седмици.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Ще ви мотивират ли новите играчи на политическата сцена да отидете до урните за гласуване на 19 април?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.