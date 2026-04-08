Европейски лидери призоваха за спазване на примирието в Иран в съвместно изявление

Европейските лидери настояват да бъде договорен край на войната в Иран в рамките на следващите дни, като подчертават, че това може да стане единствено чрез дипломатически средства.

Това се казва в съвместно изявление на председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антониу Коща, френския президент Еманюел Макрон, германския канцлер Фридрих Мерц и премиерите – Джорджа Мелони на Италия, Киър Стармър на Великобритания, Мете Фредериксен на Дания, Роб Йетен на Нидерландия, Педро Санчес на Испания и Марк Карни на Канада.

Европейските лидери насърчават ускорен напредък към съществено договорено решение. Те изтъкват, че това е от ключово значение за защитата на цивилното население в Иран и за гарантиране на сигурността в региона, както и за предотвратяване на тежка глобална енергийна криза.

В изявлението се отправя призив всички страни да спазват примирието, включително и в Ливан. Правителствата също така ще допринесат за гарантиране на свободата на корабоплаването в Ормузкия проток.

