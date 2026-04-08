Старата цена на горивата няма да се върне, заявяват от Петролната асоциация

Ако договореното примирие между САЩ и Иран се спазва и се превърне в трайно прекратяване на огъня, както и ако Ормузкият проток остане постоянно отворен, цените на горивата вероятно ще се задържат ниски. Те обаче няма да се върнат към нивата отпреди войната, когато барелът струваше около 60–65 долара. Това обясни Светослав Бенчев от Петролната и газова асоциация в ефира на обществената телевизия.

Той допълни, че България е сред страните в Европейския съюз с най-ниски цени на горивата. По думите му разликите са значителни – средната цена на бензина в Европейския съюз е около 1.90 евро за литър, а при дизела разликата също е около 45 цента в полза на България. Ниските цени у нас се дължат на по-ниския ДДС и на факта, че разходите се покриват своевременно.

По думите му България успява да поддържа производството си и благодарение на рафинерията на „Лукойл“ в Бургас, като страната разполага с достатъчни количества гориво и няма риск от недостиг.

Светослав Бенчев обясни още, че рафинерията работи с добър капацитет, който позволява и износ на горива, а това от своя страна осигурява средства за закупуване на нови доставки нефт. Той подчерта, че е важно да не се въвежда таван на цените на горивата, тъй като това би затруднило дейността на рафинерията и снабдяването с гориво за следващите месеци.

Според него бензиностанциите са под засилен контрол от регулаторите още от началото на войната и не са установени нарушения в ценообразуването.

Бенчев допълни, че се очаква и промяна в цената на газа, като газовата връзка с Александруполис е добра възможност за България да си осигурява доставки на синьо гориво.