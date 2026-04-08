Шефът на БАБХ събира у нас директори на ветеринарните служби на 4 държави

Директорите на ветеринарносанитарните служби на Гърция, Косово, Северна Македония, Румъния се събират днес в София по покана на българския си колега – изпълнителният директор на БАБХ – Българската агенция по безопасност на храните д-р Ангел Мавровски.

Основните теми, които ще бъдат обсъждани, са епизоотичната обстановка на Балканите, както и засилването на координацията между съседните държави по повод повишения риск от разпространение на шап, шарка и други заболявания в региона.

Очаква се в София ветеринарните експерти да набележат общи мерки за ограничаване на заболяванията, както и възможностите за трансгранично сътрудничество и обмен на информация. По-конкретно ще се помисли за общи действия заради огнищата на шап в Кипър и на гръцкия остров Лесбос, както и заради шарка по овцете и козите на някои места в балканските държави.