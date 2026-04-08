Тръмп се съгласи да отложи унищожителните удари срещу Иран за две седмици

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че ще отложи планираните бомбардировки срещу Иран за две седмици, след като преди това отправи заплаха, че „тази вечер ще умре цяла цивилизация“, ако Техеран не отвори Ормузкия проток. За решението Тръмп писа в социалната си мрежа Truth Social два часа преди крайния срок, който беше дал на Иран. Той добави, че САЩ са постигнали прекратяването на огъня с Техеран за две седмици.

„Въз основа на разговори с министър-председателя Шехбаз Шариф и фелдмаршал Асим Мунир от Пакистан, по време на които те поискаха да се въздържа от прилагане на изпратената тази вечер разрушителната сила към Иран, и при условие че Ислямската република Иран се съгласи с ПЪЛНОТО, НЕЗАБАВНО и БЕЗОПАСНО ОТВАРЯНЕ на Ормузкия проток, приемам да спра бомбардировките и атаката срещу Иран за период от две седмици“, гласи съобщението на американския президент.

Тръмп отбеляза, че лидерите на Пакистан са се намесили и са посредничили в мирните преговори, заради което и той е преосмислил решението си. Американският президент добави и че Иран е изпратил на Белия дом работещ 10-точков план за мир, по който двете страни ще започнат да преговарят.

Това ще бъде двустранно примирие, което Тръмп обясни с това, че са постигнали и надхвърлили всички военни цели, които са си поставили, и са извървели дълъг път към постигане на окончателното споразумение за дългосрочен мир с Иран и мир в Близкия изток.

Прилагането на споразумението ще зависи от това дали Иран ще разреши доставките на петрол през Ормузкия проток, тъй като след като Техеран блокира пролива след началото на военните действия, цените на петрола се повишиха и това дестабилизира световната икономика.

По-късно, след обявяването на решението на Тръмп, източници от Белия дом поясниха, че ако Иран отвори Ормузкия проток, Израел също ще се присъедини към споразумението за прекратяване на огъня.

Иранският външен министър Абас Арагчи обяви, че ако атаките срещу страната му бъдат спрени, Иран ще спазва прекратяването на огъня, както и ще гарантира безопасно преминаване на плавателните съдове през Ормузкия проток за период от 14 дни.

Освен това Арагчи добави, че в петък – 10 април – в столицата на Пакистан – Исламабад – ще започнат преговори със САЩ, които ще продължат две седмици.

„За период от две седмици безопасното преминаване през Ормузкия проток ще бъде възможно чрез координацията на действията с въоръжените сили на Иран и с надлежно отчитане на техническите ограничения“, добави Арагчи. Той благодари на Пакистан за призива му в последния момент за спиране на бомбардировките на САЩ.

От страна на Върховния съвет за национална сигурност на Иран бе намекнато в отделно изявление, че прекратяването на огъня може да бъде удължено след първоначалните две седмици, ако преговорите се развият по благоприятен начин.

Премиерът на Иран Шехбаз Шариф написа в социалната мрежа „Екс“, че Иран и САЩ са се съгласили решението за незабавно спиране на огъня да влезе незабавно в сила и да важи за територията на Ливан.

Шариф изрази надежда, че по време на преговорите в Исламабад ще може да се постигне траен мир. От друга страна Върховният съвет за национална сигурност на Иран представи споразумението като победа над САЩ, като поясни, че Тръмп е приел условията на Иран за прекратяването на военните действия.

В същото време прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит коментира, че решението е победа за САЩ, постигнато благодарение на Тръмп и американските военни. Тя добави и че Тръмп е успял да отвори отново Ормузкия проток.

Израел обяви, че подкрепя решението на американския президент да преустанови ударите срещу Иран за две седмици, при условие че Техеран незабавно отвори проливите и спре всички атаки срещу САЩ, Израел и страните в региона.

Ирански медии съобщиха, че прекратяването на огъня няма да включва Ливан. Освен това Иран и Оман планират да начисляват транзитни такси за плавателните съдове, преминаващи през Ормузкия проток по време на 2-седмичното прекратяване на огъня. Средствата ще бъдат предназначени за реконструкция на разрушената инфраструктура.

„Ал Джазира“ съобщава, че часове след обявеното примирие ударите продължават, като в региона на Персийския залив и Израел се чуват нови ракетни атаки.

И израелските сили извършват удари срещу Иран. От страна на Бахрейн, Кувейт, Саудитска Арабия и ОАЕ също се съобщава за нападение с ирански ракети и дронове.

Междувременно цените на петрола рязко спаднаха след обявяването на 2-седмичното спиране на огъня между Иран и САЩ. Така цената на барел петрол от сорта Брент с доставка през юни спадна с около 16% до близо 92 долара, което е най-ниското ниво от средата на март, коментират световните медии.