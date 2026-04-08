Доставките на авиогориво няма да се възобновят с месеци, дори при отворен Ормузки проток

Възстановяването на доставките на реактивно гориво ще отнеме няколко месеца, дори ако корабоплаването в Ормузкия проток се възобнови благодарение на прекратяването на огъня между Иран и неговите противници. Това заяви Уили Уолш, ръководител на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA), която обединява 367 авиокомпании, включително големи превозвачи, от над 120 държави.

„Дори ако Ормузкият проток е отворен и остане такъв, мисля, че ще са необходими месеци, за да се възстановят доставките на реактивно гориво, предвид щетите по инфраструктурата за рафиниране на петрол в Близкия изток“, каза той пред репортери в Сингапур и цитиран от Ройтерс.

Уолш отбелязва, че очаква цените на петрола да паднат, но предположи, че

цените на реактивното гориво ще останат високи поради щети по инфраструктурата.

Покачването на световните цени на реактивното гориво е свързано с конфликта в Иран, който САЩ и Израел започнаха на 28 февруари. Това принуди световните авиокомпании да повишат цените на билетите и да отменят полети. Сред обявилите отмяна на полети са австралийската авиокомпания Jetstar и новозеландската Air New Zealand.

На 7 април президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви двуседмично взаимно прекратяване на огъня с Иран.

Това решение беше взето в съответствие с предложението на пакистанския премиер Шахбаз Шариф и „при условие че Ислямска република Иран е готова да отвори отново Ормузкия проток напълно, незабавно и безопасно“, уточни американският лидер. Шариф покани ирански и американски делегации в Исламабад на 10 април, за да „постигнат окончателно споразумение за разрешаване на всички спорове“.