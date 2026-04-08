Интерактивна карта ще показва пътните ремонти в страната

Служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов представи на пресконференция нова интерактивна карта, която ще показва къде в България има ремонти по пътищата. Целта е пълна прозрачност относно харчовете в Агенция „Пътна инфраструктура“, добави той, цитиран от БТА.

Чрез картата ще може да се види кой е изпълнителят на дадена отсечка, каква е стойността на договора, какъв е статусът на ремонтните дейности и дали даден път е още в гаранция.

Към момента на представянето на картата общата стойност на възлаганията за текущ ремонт и поддръжка в страната възлиза на 1.407 млрд. евро, уточни Йордан Терзиев, политически съветник на министъра. Сумата обхваща всички активни, планирани и вече завършени задания. На картата също така може да се види разпределението на средствата по конкретни области, пътища и отсечки.

Съветникът на Найденов обясни, че в синьо са обозначени участъци, за които има издадено задание (възлагане), но работата по тях предстои да започне, а в зелено са завършени участъци.

На пресконференцията бе направена и демонстрация на възможностите на картата за илюстрация на ремонтите по магистрала „Тракия“. Стана ясно, че по нея в момента има 5 активни участъка в ремонт, а за вече завършените части са платени около 96 млн. евро. Общата стойност на възлаганията за ремонтите е 173 млн. евро.