РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Интерактивна карта ще показва пътните ремонти в страната

Служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов представи на пресконференция нова интерактивна карта, която ще показва къде в България има ремонти по пътищата. Целта е пълна прозрачност относно харчовете в Агенция „Пътна инфраструктура“, добави той, цитиран от БТА.

Чрез картата ще може да се види кой е изпълнителят на дадена отсечка, каква е стойността на договора, какъв е статусът на ремонтните дейности и дали даден път е още в гаранция.

Към момента на представянето на картата общата стойност на възлаганията за текущ ремонт и поддръжка в страната възлиза на 1.407 млрд. евро, уточни Йордан Терзиев, политически съветник на министъра. Сумата обхваща всички активни, планирани и вече завършени задания. На картата също така може да се види разпределението на средствата по конкретни области, пътища и отсечки.

Съветникът на Найденов обясни, че в синьо са обозначени участъци, за които има издадено задание (възлагане), но работата по тях предстои да започне, а в зелено са завършени участъци.

На пресконференцията бе направена и демонстрация на възможностите на картата за илюстрация на ремонтите по магистрала „Тракия“. Стана ясно, че по нея в момента има 5 активни участъка в ремонт, а за вече завършените части са платени около 96 млн. евро. Общата стойност на възлаганията за ремонтите е 173 млн. евро.  

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Анкета

Ще ви мотивират ли новите играчи на политическата сцена да отидете до урните за гласуване на 19 април?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Информация

Всички права запазени.