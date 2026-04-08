Доналд Тръмп заяви, че ще има 50% мита за стоки от страни, продаващи оръжие на Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че облекчаването на американските санкции срещу Иран ще бъде предмет на преговори с Ислямската република.

В публикация в своята социална мрежа „Трут Соушъл“, Тръмп написа, че много от 15-те точки, предложени от САЩ за прекратяване на войната, вече са били договорени.

Според американския президент на Иран повече няма да бъде позволено да обогатява уран.

„Съединените щати ще работят в тясно сътрудничество с Иран, за който определихме, че е преминал през много продуктивна промяна на режима! Няма да има обогатяване на уран и Съединените щати, работейки с Иран, ще изкопаят и премахнат целия дълбоко заровен (бомбардировачи B-2) ядрен „прах“. Той е и е бил под много строго сателитно наблюдение (Космически сили!). Нищо не е било докоснато от датата на атаката. Водим и ще водим разговори за облекчаване на тарифите и санкциите с Иран. Много от 15-те точки вече са договорени“, се казва в публикацията.

А в друга публикация в своята социална мрежа, Тръмп заяви, че:

„Държава, доставяща оръжие на Иран, ще бъде незабавно обложена с 50% мито върху всички стоки, продавани на Съединените американски щати, считано от момента на издаване. Няма да има изключения или освобождавания!“

До момента Техеран не е реагирал на последните коментари и твърдения на Тръмп.

Часове по-рано САЩ и Иран обявиха двуседмично примирие, по време на което Вашингтон да спре ударите си, а Техеран да отвори за свободно корабоплаване Ормузкия проток, през който минава една пета от търгувани по света петрол.