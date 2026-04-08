iBanFirst: Китайският юан ли е истинският печеливш от кризата с Иран?

При всяко геополитическо напрежение инвеститорите традиционно се насочват към активи, деноминирани в щатски долари. Кризата с Иран не прави изключение. За разлика от предходни периоди на напрежение обаче, поскъпването на долара остава сравнително ограничено. Още по-важното е, че други валути започват да печелят позиции – най-вече китайският юан.

През последните дни Иран дори постави идеята за възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток при условие, че таксите за преминаване се заплащат в юани. Според анализ на iBanFirst, това подчертава нарастващото възприятие за китайската валута като потенциална алтернатива на щатския долар.

Деан Тодоров, директор за България в iBanFirst, представи анализа на компанията за това как развиващата се геополитическа среда може да повлияе върху валутните пазари, международните търговски потоци и ролята на юана в глобалната финансова система. Документът се основава на опита на компанията като партньор за международни разплащания и валутни услуги на компании с трансгранична дейност.

Наистина ли доминацията на долара е под въпрос?

В краткосрочен план, не. Два структурни фактора продължават да подкрепят водещата роля на долара в световната финансова система.

Първият е външният дефицит на САЩ, който достига 1.08 трилиона долара през 2025 г., или 3.7% от БВП. Чрез мащабния си внос (включително полупроводници, фармацевтични продукти и електронни стоки) Съединените щати инжектират значителни обеми долари в световната икономика. Съществена част от тези средства впоследствие се връща обратно в американски активи чрез чуждестранни инвеститори, търсещи както доходност, така и сигурност. Този механизъм се оказва изключително устойчив дори в условия на засилена геополитическа несигурност, включително по време на войната с Иран.

Вторият фактор е по-неочакван: военната мощ на САЩ.

Изследване, публикувано през октомври 2023 г. от Колин Вайс, икономист във Федералния резерв, показва положителна зависимост между дела на долара във валутните резерви на дадена страна и нейните военни връзки със Съединените щати. Около три четвърти от световните доларови резерви се държат от държави, стратегически близки до Вашингтон. С други думи, валутната доминация остава тясно свързана с геополитическата мощ. Докато САЩ запазват позицията си на водеща военна сила в света, мащабната дедоларизация вероятно ще остане ограничена.

Това не означава, че липсват основателни въпроси относно ролята на долара.

От 2008 г. насам дедоларизацията е повтаряща се тема на финансовите пазари. Реалният ѝ мащаб обаче остава ограничен. Само две държави активно следват този път по предимно политически причини: Русия, от 2014 г. насам, с цел да смекчи ефекта от американските санкции след анексията на Крим; и Китай, който се стреми да интернационализира валутата си и частично да изгради алтернативна финансова система. Както отбелязва Кенет Рогоф, бивш главен икономист на МВФ, в интервю за италиански медии миналата седмица: „Китай днес се позиционира като надеждната страна: Си иска юанът да се превърне в резервна валута.“

Опити, неуспехи и напредък

От 2008 г. насам Пекин проведе редица инициативи, част от които неуспешни, за насърчаване на международната употреба на юана. Опитите за развитие на офшорни финансови пазари и либерализация на финансовата система са ограничени от постоянен контрол върху капитала, политическа намеса в корпоративното управление и рязката тройна девалвация на юана през 2015 г., която подкопа доверието на инвеститорите.

Въпреки това Китай постига съществен напредък в разширяването на ролята на юана в международната търговия. Днес около 23% от търговията със стоки и 30% от вноса на услуги на страната се осъществяват в ренминби. Това отразява силно стратегически подход: държавите, които търгуват активно с Китай, естествено са стимулирани да използват и държат неговата валута. Постепенно се формира своеобразен положителен цикъл.

Китай също така отпуска заеми и финансиране в юани на страни от Глобалния юг, особено в рамките на инициативата „Един пояс, един път“. Макар първоначално да беше добре приета, тази стратегия среща нарастващ скептицизъм – особено в части от Африка – поради условия на кредитиране, които често пораждат притеснения относно устойчивостта на дълга.

По-голям потенциал за Китай се открива в използването на геополитиката чрез позициониране на юана като „устойчива на санкции“ валута. Това предлага алтернатива за държави, които се стремят да намалят зависимостта си от американската финансова система. Именно това обяснява и последното предложение на Иран да използва юана с цел заобикаляне на петродоларовата система.

Китай е в добра позиция да подкрепи тази амбиция чрез развитието на своята международна инфраструктура за ренминби. Тя включва офшорни центрове за юани в Хонконг, Лондон и Сингапур, клирингови банки за ренминби в чужбина и системата за междубанкови плащания CIPS, която функционира като алтернатива на SWIFT. В близко бъдеще тази екосистема може допълнително да се засили чрез въвеждането на дигиталния юан (e-CNY), който вече се тества за трансгранични разплащания с държави като Тайланд и Обединените арабски емирства.

Реален претендент, но не и за долара

Според анализа на iBanFirst, крайната цел на Китай не е да замени долара като водеща световна резервна валута. Подобен сценарий остава малко вероятен, докато са налице ограничения върху движението на капитали. Въпреки това Китай може да ускори процеса на дедоларизация чрез насърчаване на използването на юана в търговията, особено в Азия, и чрез позиционирането му като надеждна алтернатива за държави, които искат да ограничат експозицията си към американски санкции.

Макар юанът все още да не представлява сериозна заплаха за глобалния статут на долара, ситуацията може да е различна за еврото. Всъщност за Китай може да се окаже по-лесно да изпревари еврото, отколкото долара, тъй като финансовите пазари в евро са по-малко ликвидни и по-слабо интегрирани в сравнение с американските. Освен това приносът на еврозоната към глобалния растеж намалява по-бързо от този на Съединените щати, което допълнително отслабва позицията ѝ в международната парична система.

Може ли юанът да се превърне във втората най-търгувана валута в света през следващото десетилетие? Това със сигурност е възможно.