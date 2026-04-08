Кабинетът оттегли кандидатурите за наш европрокурор на мястото на Теодора Георгиева

Служебното правителство гласува без бавене предложеното от правосъдния министър Андрей Янкулов оттегляне на трите кандидатури за български европейски прокурор и откриване на нова процедура по подбор. Късата клечка изтеглиха тримата кандидати, одобрени от българска страна и предложени на евро институциите от кабинета „Желязков“ – делегираните европрокурори Михаела Райдовска и Димитър Беличев, както и районният прокурор от София Пламен Петков. То отмени решението на кабинета „Желязков“, с което бяха одобрени.

Министерският съвет възложи на министъра на правосъдието Андрей Янкулов да организира нова процедура според ясно разписани правила. Подборът ще се извърши от петчленна комисия, в която ще влязат един хабилитиран преподавател по наказателно право или наказателен процес; двама съдии от Наказателната колегия на Върховния касационен съд, определени от Общото събрание на съда; един прокурор от Върховната касационна прокуратура, определен от заместник-главен прокурор към ВКП и един адвокат с поне 12 години опит в областта на наказателното право, наказателния процес и правото на ЕС, определен от Висшия адвокатски съвет. В комисията без право на глас ще участва и определен от министъра на правосъдието представител, отлично владеещ английски език.

„Основен и непреодолим проблем е участието на четирима членове на ВСС, чиито мандати са изтекли на 3 октомври 2022 г., но в същото време са можели да формират мнозинство в националната комисия. Продължителното упражняване на правомощия извън срока на определения в Конституцията на Република България и Закона за съдебната власт мандат поставя под сериозно съмнение тяхната легитимност при вземане на толкова съществени кадрови решения, свързани с ключова институция в правосъдната система на ЕС“, посочиха днес от правителството. На практика, единственият член с безспорен независим и политически неутрален статут е бил представителят на академичната общност, което означава, че комисията като цяло не е била в състояние да гарантира обективен и деполитизиран избор.

Подборът е проведен без предварително приети и публично обявени правила с ясни и обективни критерии и методика за оценка на знанията и професионалните и нравствени качества на кандидатите. Това води до риск от непоследователност, непрозрачност и субективизъм в кадровата политика на Република България относно този изключително важен пост на правосъдната система на ЕС, компрометира равнопоставеността на участниците и лишава кандидатите от ефективно средство за обжалване, тъй като при липса на ясни критерии е невъзможно да се провери правилността на оценкат. Има реален риск европейският Комитет по подбора да отхвърли предложения списък на одобрените на национално ниво кандидати поради установените процедурни дефекти. Подобен акт би нанесъл сериозни репутационни щети на Република България и би довел до още по-голямо забавяне в избора на кандидат от България“, мотивира се служебният кабинет.