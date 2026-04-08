Най-здравословният начин да сготвите пилешко филе (подсказка: не е на скара)

Пилешкото филе е отлична основа за всяко ястие. С около 25 г протеин и само 3 г мазнини на порция (около 113 г), то е предпочитан избор за чисто и богато на протеин хранене. Освен това е изключително универсално – от тако до тикка масала, трудно ще намерите ястие, в което да не може да се използва.

Може би си мислите, че печенето на скара е най-здравословният начин за приготвяне на пилешко и наистина е добър вариант. Но има друг метод, който може да извлече още повече ползи от това месо.

„Ако трябва да избера един метод, бих избрала поширане,“ казва Лия Сарис, диетолог и професионален готвач. „Той съчетава хранителна стойност с най-важното за мен като готвач – вкус и текстура.“

Защо пошираното пилешко е най-здравословният избор

Първо – какво е поширане? Това е щадящ метод на готвене при ниска температура, при който храната (в случая пилешко филе) се готви в течност като вода, бульон или вино. Резултатът е крехко, сочно месо, което лесно се накъсва.

Запазва хранителните вещества

Може да изглежда, че пилешкото си е пилешко независимо от начина на приготвяне — но не е точно така. Температурата на готвене влияе върху хранителната му стойност.

По-ниските температури при поширане намаляват загубата на хранителни вещества. За разлика от това, печене, пържене или гриловане могат да разградят важни аминокиселини и да намалят качеството на протеина.

Освен това поширане избягва загаряне и продължително излагане на висока температура. Това е важно, защото при готвене на висока температура се образуват вещества (HCA и PAH), които могат да увеличат риска от рак.

Запазва сочността

Готвенето в течност при ниска температура запазва влагата по начин, по който високите температури не могат.

„Пилешкото филе е много крехко и лесно изсъхва при силна топлина,“ обяснява Сарис. „Поширането запазва месото сочно и нежно.“

А това има значение и за здравето, когато храната е вкусна и сочна, хората са по-малко склонни да добавят тежки сосове и излишни калории.

Не изисква много сол

Може да мислите за поширане като обратното на запарването на чай, вместо да отделя вкус, пилешкото попива аромати от течността.

Добавянето на билки, чесън, лук или подправки придава вкус без нужда от солени сосове. Това намалява както приема на натрий, така и калориите.

Подходящи комбинации са:

лимонов сок

мащерка

розмарин

дафинов лист

шалот

Не изисква мазнини

За разлика от други методи, тук не е необходимо да добавяте мазнини.

„При готвене в течност няма нужда от олио или масло,“ казва Сарис. „Това прави ястието по-леко, като все пак можете да добавите полезни мазнини (например зехтин) при сервиране.“

Изключително универсално

Пошираното пилешко може да се използва почти навсякъде. Приготвя се лесно и може да направите по-голямо количество наведнъж.

То е идеално за:

супи

салати

сандвичи

купи със зърнени храни

запеканки

Други здравословни методи на готвене

Макар поширане да е отличен избор, има и други добри варианти:

Бавно готвене: запазва месото крехко с малко мазнини и изисква минимална подготовка

Печене във фурна: също не изисква много мазнини, но има риск от пресушаване

Sous vide: по-прецизен метод при ниска температура, който запазва текстурата

Тенджера под налягане: бърз вариант, който също запазва сочността

бърз вариант, който също запазва сочността

Почти няма „грешен“ начин да приготвите пилешко филе — то е богато на протеин, с ниско съдържание на мазнини и сол.

Но ако търсите максимално запазени хранителни вещества, сочност и универсалност – пошираното пилешко е един от най-добрите избори.

