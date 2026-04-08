Министерството на културата поема управлението на част от острова „Св. св. Кирик и Юлита“ в Созопол

Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот – публична държавна собственост – част от острова „Св. св. Кирик и Юлита“ в Созопол, на Министерствота на културата. В мотивите си от кабинета на Андрей Гюров отбеязват, че така се осигурява възможност за последователно реализиране на държавната политика по опазване, социализация и популяризиране на културното наследство, както и за развитието на острова като музеен, културен и научноизследователски център от международно значение.

От Министерския съвет уточняват, че решението не води до допълнителни разходи за държавния бюджет и е насочено към гарантиране на устойчиво управление на държавната собственост в обществен интерес.

Припомняме, че преди седмица „Банкеръ“ писа, че сред редица граждански организации има недоволство, че липсват мотиви, графични материали и яснота дали разделянето на „Св. св. Кирик и Юлита“ на две части отговаря на режимите за опазване на историческия резерват.

От страна на Министерството на културата приветстваха решението, отбелязвайки, че то ще постави основата за дългосрочното опазване, устойчивото управление и стратегическото развитие на една от териториите с най-висока културно-историческа стойност в България.

От екипа на министър Найден Тодоров уточняват, че се създава институционална рамка за развитието на острова като музеен, културен и научноизследователски комплекс с международно значение.

„Решението е изцяло съобразено с действащите режими за опазване на територията и гарантира, че всички бъдещи действия ще бъдат насочени към съхраняване на нейната автентичност, историческа памет и културна стойност. Остров „Св. св. Кирик и Юлита“ заема ключово място в българското културно наследство„, подчертават от Министерството на културата.