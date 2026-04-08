РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Министерството на културата поема управлението на част от острова „Св. св. Кирик и Юлита“ в Созопол

Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот – публична държавна собственост – част от острова „Св. св. Кирик и Юлита“ в Созопол, на Министерствота на културата. В мотивите си от кабинета на Андрей Гюров отбеязват, че така се осигурява възможност за последователно реализиране на държавната политика по опазване, социализация и популяризиране на културното наследство, както и за развитието на острова като музеен, културен и научноизследователски център от международно значение.

От Министерския съвет уточняват, че решението не води до допълнителни разходи за държавния бюджет и е насочено към гарантиране на устойчиво управление на държавната собственост в обществен интерес.

Припомняме, че преди седмица „Банкеръ“ писа, че сред редица граждански организации има недоволство, че липсват мотиви, графични материали и яснота дали разделянето на „Св. св. Кирик и Юлита“ на две части отговаря на режимите за опазване на историческия резерват.

От страна на Министерството на културата приветстваха решението, отбелязвайки, че то ще постави основата за дългосрочното опазване, устойчивото управление и стратегическото развитие на една от териториите с най-висока културно-историческа стойност в България.

От екипа на министър Найден Тодоров уточняват, че се създава институционална рамка за развитието на острова като музеен, културен и научноизследователски комплекс с международно значение.

Решението е изцяло съобразено с действащите режими за опазване на територията и гарантира, че всички бъдещи действия ще бъдат насочени към съхраняване на нейната автентичност, историческа памет и културна стойност. Остров „Св. св. Кирик и Юлита“ заема ключово място в българското културно наследство„, подчертават от Министерството на културата.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Анкета

Ще ви мотивират ли новите играчи на политическата сцена да отидете до урните за гласуване на 19 април?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.