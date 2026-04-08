Министрите обсъждат откриване на нови консулства и отмяна на излъчването на трима кандидати за европрокурор

На днешното си заседание Министерският съвет ще разгледа общо 22 решения. Очаква се едно от тях да е свързано с отмяната на решението на предходното правителство, с което бяха излъчени трима кандидати от България за нов български европрокурор. Това са Димитър Беличев, Михаела Райдовска и Пламен Петков. Отмяната се предлага от вицепремиера и служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов, който смята, че при избирането им има редица дефицити в проведената процедура. Най-основният е, че в комисията, участвала в предварителния подбор и класирането, четирима от седемте членове са от ВСС с изтекъл мандат, а други двама са политически лица.

Сред решенията е и закриване на консулството ни в Конфедерация Швейцария. Във връзка с това правителството ще разгледа предложение за освобождаване на Феликс Фишер от функциите му на почетен консул на България в Цюрих.

Министерският съвет ще обсъди и откриване на консулство на Казахстан в Бургас, което ще обхваща областите Бургас, Сливен, Ямбол, Кърджали и Хасково. Кабинетът ще разгледа и проект за откриване на българско почетно консулство в Тбилиси, което ще обслужва територията на Грузия.

Служебните министри ще обсъдят откриването на филиал на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ в Бургас, както и ще приемат решения за национални програми за развитие на образованието и за компенсации за родители на деца, които не са приети в детски градини, ясли и яслени групи поради липса на свободни места за периода от 1 януари до 28 февруари 2026 година.

Сред акцентите в дневния ред е и проект за утвърждаване на споразумение между правителството на България, Община Велико Търново и правителството на Азербайджан за сътрудничество при изграждането и реконструкцията на парк „Шуша“ във Велико Търново.

Сред точките в дневния ред е и предложение за награждаване на Александър Тодоров Андонов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен.

