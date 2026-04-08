Над 115 млн. евро ще бъдат инвестирани в детски градини и училища по 24 национални програми

Правителството одобри 24 национални програми за развитие на образованието, които ще подпомагат ключови политики в сферата на образованието през следващата учебна година. Предвижда се над 115 млн. евро да бъдат инвестирани за детски градини и училища, а обхватът на политиките за предучилищно и училищно образование да се разшири с нови дейности.

Досегашната Национална програма „Без агресия за сигурна образователна среда“ ще бъде разширена и надградена с новата Национална програма „Приобщаваща и сигурна образователна среда“. При нея акцентът ще бъде поставен върху подкрепата за учениците с обучителни трудности, като ще се предвиди и подкрепа за продължаващо професионално обучение на младежи със специални потребности.

Това означава, че след като завършат XII клас те ще имат достъп до подходящи форми на обучение, съобразени със специфичните им потребности и здравословното им състояние. В програмата е предвидена и практика, рехабилитация, терапия и социална подкрепа в единен модел, прилаган от мултидисциплинарен екип от педагогически специалисти, терапевти и други професионалисти със специфична експертиза в работата с хора с увреждания.

В рамките на Националната програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда” ще се оборудват кабинети за занимания по интереси в Националния дворец на децата, Центровете за подкрепа на личностното развитие и в ученическите общежития. За първи път училищата ще могат да кандидатстват, за да закупят спортно оборудване. Планира се и създаване на електронна платформа за дигитализация на ранната скринингова оценка и анализ на развитието на тригодишните деца.

По Националната програма „Умения на фокус” ще се осигурят условия за развиване на съвременни умения в съответствие с предизвикателствата на новите реалности. В нов модул по нея – „Позитивни нагласи“, е заложено разширяване и надграждане на прилагането на педагогически практики „Утринна история”, „Утринна приказка” и „Утринна среща”, като ще бъдат включени най-малко 50 детски градини и училища.

По друг модул „Лаборатория за игри“ се предвижда изграждане на национален и международен център за игрови практики и формиране на професионална мрежа, в която играта се възприема като основен механизъм на учене и развитие.

Националната програма „България – образователни маршрути” ще бъде насочена към разширяване на обхвата на проведените учебни часове в културни и научни институти, както и на образователните маршрути за българските училища в чужбина, частните училища и центровете за специални образователни потребности.

Ще се подкрепя и създаването на материали и ресурси за популяризиране на българските традиции, бит, култура и история, които да стимулират ученето чрез преживяване и затвърждаване на придобитите знания.

Сред останалите програми, които ще продължат и през тази година, са:

– „Система за национално стандартизирано външно оценяване“;

– „Ученически олимпиади и състезания“;

– „Хубаво е в детската градина”;

– „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование”;

– „Квалификация на педагогическите специалисти“;

– „Заедно за всяко дете”;

– „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала”;

– „Иновации в действие“;

– „Учебници, учебни комплекти и учебни помагала”;

– „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“;

– „Без свободен час”;

– „Роден език и култура зад граница”;

– „Професионално образование и обучение”;

– „Обучение за ИТ умения и кариера”;

– „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти”;

– „Неразказаните истории на българите”;

– „Заедно в изкуствата и в спорта“;

– „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия”;

– „Безопасност на движението по пътищата“ и „Бъдеще за таланти”.