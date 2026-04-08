Visa въвежда нови AI инструменти за управление на спорове при плащания

Световеният лидер в дигиталните разплащания Visa Inc. представи на 1 април (сряда) шест нови инструмента, базирани на изкуствен интелект, насочени към подобряване на процеса за разрешаване на спорове при плащания.

Целта е да се намалят милиардите долари загуби годишно, причинени от неефективни и остарели системи. Три от инструментите са предназначени за търговци, като им помагат да предотвратяват спорове още преди да ескалират, а останалите са насочени към финансовите институции, които обработват плащанията.

Тази стъпка идва на фона на рязко увеличение на броя на споровете – през 2025 г. Visa е обработила 106 милиона случая в световен мащаб, което е ръст от 35% спрямо 2019 година. Инициативата е част от по-широка тенденция големите финансови компании да внедряват изкуствен интелект в дейността си.

Андрю Торe, президент на звеното за услуги с добавена стойност във Visa, коментира:
„Споровете натоварват цялата платежна екосистема – създават неудобство за потребителите и увеличават разходите и сложността за търговците и финансовите институции. Когато остарелите технологии не могат да наваксат, измамите остават незабелязани. Новите ни решения дават на клиентите по-добра видимост, за да се фокусират върху най-важното – обслужване на клиенти, създаване на нови продукти и развитие на бизнеса.“

Visa наскоро беше включена и в списъка с 10-те най-добри акции за покупка според милиардера Кенет Грифин.

