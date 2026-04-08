Кабинетът одобри споразумението за партньорство между ЕС и страните от Меркосур

Служебното правителство одобри Споразумението за партньорство между Европейския съюз и страните от Меркосур – по-конкретно с държавите от Южноамериканския общ пазар, Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай.

Отношенията между Европейския съюз и страните от Меркосур към момента се основават на Междурегионалното рамково споразумение за сътрудничество от 1995 година. След повече от 25 години преговори на 6 декември 2024 г. ЕС и Меркосур постигат политически консенсус за приключване на преговорния процес по амбициозно Споразумение за партньорство.

Очакванията са, че то ще донесе дългосрочни ползи както за целия ЕС, така и за България чрез подобряване на достъпа до пазара за стоки и услуги, както и ще насърчи инвестициите, ще повиши сигурността и ще доведе до справяне с глобалните предизвикателства.

Също така ще доведе до създаване на зона за свободна търговия, обхващаща пазар от над 700 милиона души.

В началото на 2026 г. Съветът на ЕС одобри Решението за подписване на Споразумението, което беше подписано от името на Европейския съюз на 17 януари тази година.

В тази връзка правителството упълномощи постоянния представител на Република България към ЕС да подпише Споразумението за партньорство между ЕС и Меркосур.

Пълномощното за неговото подписване следва да бъде изготвено от Министерството на външните работи и изпратено на Постоянното представителство на България към Европейския съюз с цел депозирането му в Службата за договорите и споразуменията на Съвета на Европейския съюз.

През февруари 2026 г. докладчикът по предпазните клаузи в търговското споразумение между ЕС и Меркосур Габриел Мато (Европейска народна партия, Испания) обяви на пресконференция в Европейския парламент, че Европейската комисия ще може да задейства предпазни мерки за защита на европейските земеделски производители при спад на цените, рентабилността или заетостта, дори когато формалните количествени прагове не са достигнати.