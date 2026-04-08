Папа Лъв XIV приветства обявяването на примирие „като знак на пламенна надежда“

Папа Лъв XIV: Приветствам като знак на пламенна надежда обявяването на примирие

Папа  Лъв XIV изрази задоволство от обявяването на двуседмичното прекратяване на огъня и обявяване на примирие между САЩ и Иран.

Това той направи  на традиционната обща аудиенция в сряда на площад „Св. Петър“, който беше изпълнен до краен предел.

Видимо доволен, в края на общата аудиенция папа Лъв XIV каза:

„След тези последни часове на голямо напрежение в Близкия изток и по целия свят, приветствам със задоволство и като знак на пламенна надежда обявяването на незабавно двуседмично примирие“.

И след аплодисментите на хилядите присъстващи папата подчерта, че „само чрез завръщане към преговорите, войната може да приключи“. И призова  да се съпътства това време на деликатна дипломатическа работа с молитва, надявайки се, че готовността за диалог може да се превърне в инструмент за разрешаване на други конфликти по света.

След това папа Лъв XIV отправи отново покана за молитвеното бдение за мир, което ще се състои в базиликата „Свети Петър“ в Рим, в събота, 11 април.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

