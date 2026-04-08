7 причини защо отслабването може да е трудно дори при правилно хранене и упражнения

Отслабването е цялостен процес, който изисква време и постоянство, за да даде устойчиви резултати. Въпреки че е важно да се доверите на процеса, понякога може да се окаже трудно, дори когато се храните добре и тренирате редовно.
Според д-р Томас Палоски, отслабването не зависи само от диетата и упражненията.
В публикация в Instagram от 6 април той отбелязва:
„Регулирането на теглото се влияе от много повече фактори, отколкото само хранене и физическа активност. Ако напредъкът е спрял, струва си да погледнете по-широката картина.“
Той изброява седем възможни причини, които могат да забавят загубата на мазнини дори при дисциплинирани хора:
1. Движите се по-малко, без да осъзнавате
Ежедневното движение извън тренировките помага за изгаряне на енергия. Ако се движите по-малко и водите заседнал начин на живот, изгаряте по-малко калории през деня и намалявате калорийния дефицит, който е ключов за отслабването.
Това включва:
- По-малко ходене
- По-малко стоене прав
- По-малко спонтанни движения
2. Недостатъчен сън
„Липсата на сън променя биологията на апетита,“ казва д-р Палоски.
Проучвания показват, че ограничаването на съня може да увеличи дневния прием на калории средно с около 300 калории. При наличие на сънна апнея проблемът може да е още по-сериозен.
Лошият сън влияе върху:
- Глада
- Желанието за храна
- Общия прием на храна
3. Консумация на ултрапреработени храни
Ултрапреработените храни могат да доведат до по-висок калориен прием и по-ниско усещане за ситост.
В контролирано изследване хората, които са консумирали такива храни, са приемали с около 500 калории повече на ден.
За 14 дни те са качили около 0,9 кг, докато хората на непреработена диета са отслабнали. Възможните причини включват по-бързо хранене и по-слаби сигнали за ситост.
4. Инсулинова резистентност
Инсулинът е хормон, който регулира използването и съхранението на енергия (глюкоза) в организма.
При инсулинова резистентност този процес не работи правилно, което затруднява загубата на мазнини и влошава метаболитното здраве.
Това състояние често се свързва с:
- Висцерални мазнини
- Мастен черен дроб
- Високи триглицериди
- Лош контрол на кръвната захар
5. Поликистозни яйчници или менопауза
„Синдромът на поликистозните яйчници (PCOS) е силно свързан с инсулинова резистентност,“ обяснява лекарят.
По време на менопаузата по-ниските нива на естроген често водят до натрупване на мазнини в областта на корема. Това е причината стратегии, които са работили в по-ранна възраст, да спрат да дават резултат.
6. Странични ефекти от лекарства
Някои медикаменти могат да затруднят отслабването, включително:
- Антидепресанти
- Антипсихотици
- Глюкокортикоиди
- Инсулин и някои лекарства за диабет
- Лекарства за кръвно налягане
Ако теглото се е променило след смяна на медикамент, това е важен фактор и не бива да се пренебрегва.
7. Нарушена функция на митохондриите
Митохондриите са „енергийните централи“ на клетките. Когато тяхната функция е нарушена, метаболитното здраве страда.
Това често е свързано с инсулинова резистентност и по-лошо регулиране на енергията.
„Митохондриите са важни, но обикновено са част от механизма, а не единствената причина,“ уточнява д-р Палоски.
„Не свеждайте загубата на мазнини само до калории и упражнения. Когато напредъкът спре, причината често е по-дълбока — сън, хормони, инсулинова резистентност, ситост, лекарства и метаболитна адаптация.“
Понякога решението не е да се натискате повече, а да се коригира биологията, която ви задържа назад.
Четете още: Навици в начина на живот, които защитават сърцето