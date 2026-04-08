7 причини защо отслабването може да е трудно дори при правилно хранене и упражнения

Отслабването е цялостен процес, който изисква време и постоянство, за да даде устойчиви резултати. Въпреки че е важно да се доверите на процеса, понякога може да се окаже трудно, дори когато се храните добре и тренирате редовно.

Според д-р Томас Палоски, отслабването не зависи само от диетата и упражненията.

В публикация в Instagram от 6 април той отбелязва:
„Регулирането на теглото се влияе от много повече фактори, отколкото само хранене и физическа активност. Ако напредъкът е спрял, струва си да погледнете по-широката картина.“

Той изброява седем възможни причини, които могат да забавят загубата на мазнини дори при дисциплинирани хора:

1. Движите се по-малко, без да осъзнавате

Ежедневното движение извън тренировките помага за изгаряне на енергия. Ако се движите по-малко и водите заседнал начин на живот, изгаряте по-малко калории през деня и намалявате калорийния дефицит, който е ключов за отслабването.

Това включва:

  • По-малко ходене
  • По-малко стоене прав
  • По-малко спонтанни движения

2. Недостатъчен сън

„Липсата на сън променя биологията на апетита,“ казва д-р Палоски.

Проучвания показват, че ограничаването на съня може да увеличи дневния прием на калории средно с около 300 калории. При наличие на сънна апнея проблемът може да е още по-сериозен.

Лошият сън влияе върху:

  • Глада
  • Желанието за храна
  • Общия прием на храна

3. Консумация на ултрапреработени храни

Ултрапреработените храни могат да доведат до по-висок калориен прием и по-ниско усещане за ситост.

В контролирано изследване хората, които са консумирали такива храни, са приемали с около 500 калории повече на ден.

За 14 дни те са качили около 0,9 кг, докато хората на непреработена диета са отслабнали. Възможните причини включват по-бързо хранене и по-слаби сигнали за ситост.

4. Инсулинова резистентност

Инсулинът е хормон, който регулира използването и съхранението на енергия (глюкоза) в организма.

При инсулинова резистентност този процес не работи правилно, което затруднява загубата на мазнини и влошава метаболитното здраве.

Това състояние често се свързва с:

  • Висцерални мазнини
  • Мастен черен дроб
  • Високи триглицериди
  • Лош контрол на кръвната захар

5. Поликистозни яйчници или менопауза

„Синдромът на поликистозните яйчници (PCOS) е силно свързан с инсулинова резистентност,“ обяснява лекарят.

По време на менопаузата по-ниските нива на естроген често водят до натрупване на мазнини в областта на корема. Това е причината стратегии, които са работили в по-ранна възраст, да спрат да дават резултат.

6. Странични ефекти от лекарства

Някои медикаменти могат да затруднят отслабването, включително:

  • Антидепресанти
  • Антипсихотици
  • Глюкокортикоиди
  • Инсулин и някои лекарства за диабет
  • Лекарства за кръвно налягане

Ако теглото се е променило след смяна на медикамент, това е важен фактор и не бива да се пренебрегва.

7. Нарушена функция на митохондриите

Митохондриите са „енергийните централи“ на клетките. Когато тяхната функция е нарушена, метаболитното здраве страда.

Това често е свързано с инсулинова резистентност и по-лошо регулиране на енергията.

„Митохондриите са важни, но обикновено са част от механизма, а не единствената причина,“ уточнява д-р Палоски.

„Не свеждайте загубата на мазнини само до калории и упражнения. Когато напредъкът спре, причината често е по-дълбока — сън, хормони, инсулинова резистентност, ситост, лекарства и метаболитна адаптация.“

Понякога решението не е да се натискате повече, а да се коригира биологията, която ви задържа назад.

Четете още: Навици в начина на живот, които защитават сърцето

