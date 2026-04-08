РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

„Пощенска банка“ завърши 2025 г. с нетна печалба от 443.8 млн. лева

Нетната печалба на „Юробанк България“ („Пощенска банка“) в края на четвъртото тримесечие на миналата година е в размер на 443 815 000 лева, показват данните от финансовия отчет на компанията. Банката завърши 2024 година с положителен резултат от 412.2 млн. лева. 

Нетният оперативен доход е на обща стойност 1 007 961 000 лева. Приходи от получени лихви са 995 235 000 лв., от такси и комисиони – 221 581 000 лв., а от дивиденти – 993 000 лева.

Разходите за такси и комисиони на банката са 68 107 000 лв., а за платени лихви – 197 570 000 лева. Отчетени са и административни разходи на обща стойност 304 613 000 лева.

Кредитите и аванси, отпуснати от „Юробанк България“, са общо 18 404 994 000 лева.

От тях 13 407 245 000 са левови заеми, 4 820 044 000 са в евро. От банката отчитат приходи от лихви  за 861 572 000 лева.

Най-много кредити са взели домакинствата – общо 10 130 681 000 лева, като 9 352 636 000 от тях са в лева, а 763 253 000 – в евро. Платените лихви на банката възлизат на 528 742 000 лева.

Кредитите, обезпечени с жилищен имот, са в размер на 5 799 223 000 лева. Общо 5 068 186 000 са левовив заеми, а 719 113 000 – еврови. Потребителски кредити възлизат на 4 590 264 000 лева, като 4 508 853 000 от тях са влева, а 80 030 000 – в евро.

Заемите, получени от нефинансовите предприятия, са 6 868 386 000 лева. От тях 4 001 326 000 са изтеглени в лева, докато 2 704 147 000 – в евро.

„Юробанк България“ остава активна и на пазара на депозити.

Привлечени са общо  23 491 277 000 лева. От тях 13 514 537 000 са в левови влогове, а 8 842 634 000 – в еврови. Изплатените от банката лихви на клиентите възлизат на 194 985 000 лева.

Домакинствата са вложили най-много парични средства – общо 13 339 676 000 лева. От тази сума 8 515 981 000 са в левови влогове, а 4 208 352 000 – в еврови. Общо 49 124 000 лева са получените лихви от домакинствата.

Нефинансовите предприятия са внесли в депозити 6 267 204 000 лева, като 4 033 779 000 от тях са в лева, а 1 876 484 000 – в евро.

„Юробанк България“ има двустепенна система на управление. В Надзорния съвет са Джон Дейвид Бътс – председател, Ставрос Йоану, Николаос Павлидис, Райка Стоянова Онцова, Георгиос Икономидис, Спиридон Пантелиас и Емер Мъри .

Управителният съвет е в състав Петя Николова Димитрова – председател и главен изпълнителен директор, Димитър Борисов Шумаров – изпълнителен директор, Асен Василев Ягодин – изпълнителен директор, Ангел Антонов Матеев – изпълнителен директор, Панайотис Димитриос Мавридис, Румен Димитров Радушев и Илия Запрянов Караниколов.

Прокурист на кредитната банка е Милена Ивайлова Ванева .

Капиталът на банката, който е в размер на 560 323 000 лева в края на декември, е разпределен между „Юробанк Ергасиас“ С.А. (EUROBANK S.A.), Гърция с дял от 99.99% и „И Ар Би Ню Юръп Холдинг“ Б.В., Кралство Нидерландия.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Последни новини

Анкета

Ще ви мотивират ли новите играчи на политическата сцена да отидете до урните за гласуване на 19 април?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.