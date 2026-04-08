„Пощенска банка“ завърши 2025 г. с нетна печалба от 443.8 млн. лева

Нетната печалба на „Юробанк България“ („Пощенска банка“) в края на четвъртото тримесечие на миналата година е в размер на 443 815 000 лева, показват данните от финансовия отчет на компанията. Банката завърши 2024 година с положителен резултат от 412.2 млн. лева.

Нетният оперативен доход е на обща стойност 1 007 961 000 лева. Приходи от получени лихви са 995 235 000 лв., от такси и комисиони – 221 581 000 лв., а от дивиденти – 993 000 лева.

Разходите за такси и комисиони на банката са 68 107 000 лв., а за платени лихви – 197 570 000 лева. Отчетени са и административни разходи на обща стойност 304 613 000 лева.

Кредитите и аванси, отпуснати от „Юробанк България“, са общо 18 404 994 000 лева.

От тях 13 407 245 000 са левови заеми, 4 820 044 000 са в евро. От банката отчитат приходи от лихви за 861 572 000 лева.

Най-много кредити са взели домакинствата – общо 10 130 681 000 лева, като 9 352 636 000 от тях са в лева, а 763 253 000 – в евро. Платените лихви на банката възлизат на 528 742 000 лева.

Кредитите, обезпечени с жилищен имот, са в размер на 5 799 223 000 лева. Общо 5 068 186 000 са левовив заеми, а 719 113 000 – еврови. Потребителски кредити възлизат на 4 590 264 000 лева, като 4 508 853 000 от тях са влева, а 80 030 000 – в евро.

Заемите, получени от нефинансовите предприятия, са 6 868 386 000 лева. От тях 4 001 326 000 са изтеглени в лева, докато 2 704 147 000 – в евро.

„Юробанк България“ остава активна и на пазара на депозити.

Привлечени са общо 23 491 277 000 лева. От тях 13 514 537 000 са в левови влогове, а 8 842 634 000 – в еврови. Изплатените от банката лихви на клиентите възлизат на 194 985 000 лева.

Домакинствата са вложили най-много парични средства – общо 13 339 676 000 лева. От тази сума 8 515 981 000 са в левови влогове, а 4 208 352 000 – в еврови. Общо 49 124 000 лева са получените лихви от домакинствата.

Нефинансовите предприятия са внесли в депозити 6 267 204 000 лева, като 4 033 779 000 от тях са в лева, а 1 876 484 000 – в евро.

„Юробанк България“ има двустепенна система на управление. В Надзорния съвет са Джон Дейвид Бътс – председател, Ставрос Йоану, Николаос Павлидис, Райка Стоянова Онцова, Георгиос Икономидис, Спиридон Пантелиас и Емер Мъри .

Управителният съвет е в състав Петя Николова Димитрова – председател и главен изпълнителен директор, Димитър Борисов Шумаров – изпълнителен директор, Асен Василев Ягодин – изпълнителен директор, Ангел Антонов Матеев – изпълнителен директор, Панайотис Димитриос Мавридис, Румен Димитров Радушев и Илия Запрянов Караниколов.

Прокурист на кредитната банка е Милена Ивайлова Ванева .

Капиталът на банката, който е в размер на 560 323 000 лева в края на декември, е разпределен между „Юробанк Ергасиас“ С.А. (EUROBANK S.A.), Гърция с дял от 99.99% и „И Ар Би Ню Юръп Холдинг“ Б.В., Кралство Нидерландия.