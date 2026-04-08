От ЦИК заявиха, че подготовката на изборите върви по график и без нарушения

От Централната избирателна комисия заявиха, че подготовката на изборите върви по график и в законоустановените срокове, като това ще бъдат 11-ите национални избори от 2021 гoдина насам. От комисията присъстваха на среща при президента Илияна Йотова с институциите, ангажирани с предсрочните парламентарни избори. Председателят на ЦИК Камелия Нейкова подчерта, че в страната са проведени и над 170 частични вота за същия период.

По думите ѝ, в 9354 секции ще се гласува с машини, а в 2641 – само с хартиени бюлетини. Тя отбеляза, че този път комисията ще бъде по-стриктна към нарушения, наблюдавани при предишни избори.

Служебният министър на електронното управление Георги Шарков съобщи, че след края на изборния ден ще се правят регулярни проверки дали секционните комисии излъчват онлайн преброяването на бюлетините. В първия час контролът ще е на всеки пет минути, а след това – на всеки десет.

От МВР увериха, че са предприети мерки за предотвратяване на нарушения. Заместник вътрешният министър Иван Анчев посочи, че са създадени оперативни щабове и са изготвени конкретни планове за действие.

Изпълнителният директор на „Информационно обслужване“ Ивайло Филипов съобщи, че мобилното приложение за изборите вече е изтеглено над 2200 пъти.

От Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ отчетоха засилен интерес към гласуването по настоящ адрес – подадени са около 113 000 заявления спрямо 89 000 на предходния вот.

В края на срещата президентът призова да не се създават допълнителни съмнения у гражданите и насърчи участието в изборите.