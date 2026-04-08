Нови правила за превоз на отпадъци влизат в сила от 21 май за ЕС

В Европейския съюз ще действа нов регламент за превоз на отпадъци, който поетапно ще замени сегашния, съобщиха от Министерството на околната среда и водите. Целта на промените е да се улесни повторната употреба и рециклирането в рамките на Съюза, да се ограничи износът на отпадъци към трети държави и да се засили контролът срещу незаконните превози, като се повиши и прозрачността на процесите.

С новата нормативна рамка ще се въведе и задължителна електронна система за обмен на информация – Digital Waste Shipment System (DIWASS), разработена от Европейската комисия.

Считано от 21 май 2026 година всички процедури, свързани с трансграничния превоз на отпадъци, ще се извършват изцяло по електронен път чрез системата – от подаването на заявления до обмена на информация между институциите. Чрез DIWASS ще бъде осигурена централизирана платформа за регистрация на участниците, проследяване на срокове и процедури, сигурен обмен на данни в рамките на Европейския съюз.

Системата ще бъде отворена за регистрация след 21 април.

Припомняме, че според доклада на Центъра за изследване на демокрацията „Мръсни потоци: Организирана престъпност, корупция и контрол върху общинските услуги за отпадъци“, престъпленията с управлението на отпадъците представляват устойчив и високодоходен незаконен бизнес, който се нарежда на трето място по приходи в Европа – след трафика на наркотици и измамите с ДДС.