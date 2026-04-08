Moët Hennessy напуска индийският пазар, Sula купува Chandon

Френска винарна Moët Hennessy, собственост на LVMH, се оттегля от производството на вино в Индия, като продава избата си Chandon India на Sula Vineyards след повече от 10 години на пазара. Решението показва колко труден е индийският алкохолен сектор за международните компании.

Sula купува активите за около 2.16 млн. долара с цел да разшири бизнеса си с винен туризъм. Избата в района на Нашик включва производствени мощности, лозя и туристическа инфраструктура, с възможност за значително увеличаване на капацитета.

След сделката, производството ще продължи под марките на Sula, а името Chandon ще изчезне от индийския пазар.

Индийската компания вижда възможност да развие нова водеща винена дестинация, надграждайки вече успешните си туристически проекти. В същото време обаче сделката крие риск – премиум позиционирането може да бъде по-трудно без международен бранд.

Оттеглянето на Moët Hennessy подчертава по-широк проблем. Глобалните производители срещат сериозни предизвикателства в Индия заради сложни регулации, различни данъци по щати и трудна дистрибуция. Пример за това е и Pernod Ricard, която е обект на разследване.