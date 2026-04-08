Прокурорската колегия на ВСС отказа да освободи Сарафов

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) отказа да освободи Борислав Сарафов от поста изпълняващ функциите (и.ф.) главен прокурор. Решението идва само ден след като Конституционният съд (КС) се произнесе, че временните ръководители в съдебната система не могат да заемат позициите си за неограничено време.

Очакваше се прокурорската колегия да се съобрази с вчерашното тълкувателно решение на върховните съдии, което потвърди 6-месечния законов лимит за изпълняващите функциите председатели на върховните съдилища и главен прокурор. Този срок за Борислав Сарафов изтече още през лятото на 2025 година.

Според Министерството на правосъдието, решението на КС е недвусмислено и слага край на правната неяснота относно безсрочното оставане на върха на държавното обвинение. Кадровиците от ВСС обаче са на друго мнение.

Преди началото на заседанието на ВСС зам.-министърът на правосъдието Таня Радуловска заяви, че постановлението на Конституционния съд трябва да се приложи незабавно от висшите магистрати. „Ако те не разчетат решението на КС по същия начин, по който го разчитат всички останали, в този случай ще се наложи отново ние да направим искане“, категорична бе тя.

