Премиерът Гюров откри заседанието с числото 223 – задържаните до момента за купуване на гласове

Служебният премиер Андрей Гюров откри заседанието на Министерския съвет, обявявайки числото – 223 – толкова, колкото са задържаните до момента за купуване на гласове. „Ако се чудим това много ли е, малко ли е – да си припомним колко са народните представители в парламента – 240, а ние сме заловили почти толкова, които се опитват да подменят волята на българските граждани, като заменят тези народни представители със свои„, поясни Гюров.

Той добави, че тази седмица е бил в Якоруда с министъра на земеделието и с главния секретар на МВР и най-страшното, което са видели, е мълчанието на притеснените местни хора. Според премиера причината за това е, че те смятат, че начинът им на гласуване е свързан с дървата за огрев, с топлия обяд. „И когато си мислят, че тези неща са свързани, значи не са свободни„, призна Андрей Гюров.

Той се обърна към вътрешния министър Емил Дечев, пояснявайки, че това означава, че полицията трябва да бъде при хората не само като гаранция за сигурност, но и като гаранция за свобода. Обърна се и към социалния министър – Хасан Адемов, че правителството не може да си позволи хората да бъдат карани да избират между това да гласуват и топлия обяд. Сподели, че главният секретар на МВР разказал, че понякога гласовете се купуват срещу 8 евро от тефтерите за вересии или срещу два хляба и три салама.

„Това е унизително!“ – възмути се Гюров. Добави и че гласове се купуват срещу фалшиви пари.

„Най-важният въпрос, който си задаваме, е не за тези 223 купувачи на гласове, а кой стои зад тях и кои са тези, които искат да влязат в парламента през лихварите и през тефтерите с вересии„, продължи служебният министър-председател.

Андрей Гюров обърна внимание, че политическите партии не атакуват купувачите на гласове, а служебното правителство и на тази атака градят предизборната си кампания.

„Но ние няма да слезем на партийния терен – нашата задача е друга – тя е да се борим срещу брокерите на вот и срещу тези, които искат да похитят нашата демокрация. Правителството е легитимно, защото е легитимна борбата за правото на българските граждани да си упражняват правото на глас свободно. Ние няма да се откажем от тази борба, независимо колко ни удрят в гръб. Но да – ние имаме нужда от съюзници и всеки, който не си продава гласа, е наш съюзник„, подчерта премиерът.

Накрая завърши с думите, че мисията на служебния кабинет продължава да бъде те да покажат на хората, че държавата не е над тях, а е до тях.