Председателят на иранския парламент ще ръководи делегацията за преговори със САЩ

Мохамед Багер Галибаф Иран Председател на парламента

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф е назначен за ръководител на делегацията за преговори със САЩ в Исламабад в петък, съобщи информационната агенция ISNA.

Според нея, вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс ще бъде главен преговарящ от американска страна.

Във вторник президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви двуседмично взаимно прекратяване на огъня с Иран.

Това решение е взето в съответствие с предложението на пакистанския премиер Шахбаз Шариф и „при условие че Ислямска република Иран е готова да отвори отново Ормузкия проток напълно, незабавно и безопасно“, уточни американският лидер. 

Според държавната телевизия на Ислямската република,

Техеран е представил 10 условия за прекратяване на огъня, с които САЩ „бяха принудени да се съгласят“.

Те включваха принципа на ненападение, контрола на Техеран над Ормузкия проток, обогатяването на уран на територията на Ислямската република, отмяната на първичните и вторичните санкции, изплащането на компенсации и изтеглянето на американските сили от региона. 

Шахбаз Шариф покани ирански и американски делегации на преговори в Исламабад на 10 април,

за да „постигнат окончателно споразумение за разрешаване на всички спорове“. 

Както съобщи CNN, американската делегация ще включва вицепрезидента Джей Ди Ванс, специалния президентски пратеник Стив Уиткоф и зетя на американския президент, предприемачът Джаред Къшнър.

