Microsoft – между предпазливостта и бума в изкуствения интелект

Американската компания Microsoft преминава през бързи възходи и спадове в развитието на изкуствения интелект – подобно на други технологични компании. При нея обаче всичко се случва по-ускорено.

Компанията, която отрано инвестира в OpenAI, в края на 2024 г. реши да забави строителството на нови центрове за данни. Причината е, че финансовият директор Ейми Худ започва да се съмнява дали търсенето на AI и облачни услуги наистина ще расте толкова бързо, колкото се очаква.

Това решение е по-скоро предпазна мярка. Microsoft има повече опит в софтуера, отколкото в изграждането на огромна инфраструктура, а разходите вече са били изключително високи – за едно тримесечие компанията харчи толкова, колкото преди за цяла година.

Предпазливостта обаче има и негативна страна. Тя води до недостиг на изчислителна мощност, което ограничава възможността на Microsoft да предлага AI услуги и дори стандартни облачни решения. Освен това компанията е критикувана, че изостава.

В същото време конкурентите ѝ – Meta, Google и Amazon – залагат на обратната стратегия: инвестират агресивно и наливат десетки милиарди долари, за да спечелят лидерска позиция в AI. Някои от тях дори изкупуват локации за центрове за данни, от които Microsoft се е отказала.

И все пак, огромните разходи притесняват инвеститорите. Пример е Oracle, която се насочи към AI облачни услуги, но плати висока цена – акциите ѝ спаднаха рязко, докато компанията харчи милиарди за инфраструктура.

Затова започва да се появява по-балансиран подход. OpenAI вече сигнализира, че ще ограничи разходите си и ще инвестира по-малко от първоначално планираното в центрове за данни.

В този контекст Microsoft отново променя курса си. Компанията, която вече усеща недостиг на капацитет, се включва и наема голям център за данни в Тексас, от който OpenAI се отказва.

Това показва, че ситуацията в AI индустрията остава динамична – с бързи решения, рискове и непрекъснати промени в стратегията.