Разлика от 15 пъти в обезщетението за подходи към подземния паркинг на метростанция „Сливница“

Разлика в обезщетението в размер на 15 пъти е определила Столична община за отчуждаването на части от два срещуположни имота от двете страни на бул. „Панчо Владигеров“ при метростанция „Сливница“. Процедурата е по Закона за общинската собственост в рамките на проекта за осигуряване на транспортен достъп до съществуващия от 30 години, но недовършен подземен буферен паркинг, който трябва да поеме стотици автомобили.

Видно от обявлението за определените обезщетения от единия имот се отчуждават 34 кв. м. с определено „равностойно парично обезщетение“ е в размер на 7392 евро, което прави 217 евро/кв. м. От имота от другата страна на булеварда се отчуждават 140 кв. м. с определено „равностойно парично обезщетение“ 2016 евро, което прави 14 евро/кв. м. Така съотношението между двете обезщетения е 15 пъти в полза на първия имот.

Той е собственост на „Ангро“ ООД – оператор на едноименната строителна борса до метростанцията, изкупил голям брой съседни имоти. Вторият имот е с неустановен собственик, което не обяснява обаче огромната разлика в размера на обезщетението. В тези случаи обезщетението се внася в банката по сметка на общината, като бива изплащано на лицето, което установи правата си по съдебен ред. Това действително ангажира финансов ресурс за неопределено време, но такъв е законът.