Двама учени от Италия и Полша с „Доктор Хонорис Кауза“ на Медицинския университет в София

На 7 април – Световният ден на здравето – двама изтъкнати учени – проф. Стефано Дел Прато от Университета в италианския град Пиза и проф. Марчин Чех – ръководител на катедрата по фармакоикономика в Института “Майка и дете” в полската столица Варшава – бяха удостоени със званието “Доктор Хонорис Кауза” на Медицинския университет -София.

Това стана на тържествената церемония по случай Празника на научно-изследователската и преподавателска дейност на МУ-София, на която слово произнесе президентът Илияна Йотова. Държавният глава подчерта, че България се нуждае от инвестиции в по-добро управление във всички аспекти на медицината, за върховни постижения и научни открития, за предвидимо, качествено, общо здравеопазване, за надежден достъп до здравна грижа и услуги във всяко населено място.

Ректорът на МУ-София проф. д-р Бойчо Ланджов отбеляза, че според Рейтинговата система на висшите училища в България в края на 2025 г. университетът за поредна година е определен като безспорен лидер във всичките си пет направления, в които обучава студенти.

Освен това петима учени от МУ-София са сред двата процента на най-влиятелните учени в света според Станфордската класация за 2025 година. Те са класирани сред над 11 милиона изследователи – въз основа на техните научни публикации и брой цитирания.

Проф. д-р Бойчо Ланджов отличи с почетния знак “Асклепий“ – за принос в развитието на българската медицина през изминалата 2025 г. проф. д-р Ивайло Търнев от Катедрата по неврология на Медицинския факултет и проф. Ирини Дойчинова от Катедрата по химия на Фармацевтичен факултет.

С награден знак „Панацея” – за значими постижения в преподавателската, научната и експертна дейности през 2025 г., бяха отличени доц. д-р Румяна Димова-Драганова от Катедрата по ендокринология на Медицинския факултет и проф. д-р Райна Гергова от Катедрата по медицинска микробиология на Медицинския факултет.

Почетният знак Signum laudis на лента – за особени заслуги за функционирането и развитието на МУ-София – беше връчен на доц. д-р Руска Шумналиева от Катедрата по ревматология на Медицинския факултет, на доц. Мирела Маринова-Такорова от Катедрата по консервативно зъболечение на Факултета по дентална медицина и на проф. Цветелина Петрова-Готова от Катедрата по оценка на здравните технологии на Факултета по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров.

С почетния знак Signum laudis на кожен плакет – за особени заслуги за функционирането и развитието на МУ- София – бяха отличени доц. д-р Георги Георгиев от Катедрата по ортопедия и травматология на Медицинския факултет, доц. Величка Досева-Панова от Катедрата по пародонтология на Факултета по дентална медицина и проф. Антония Янакиева от Катедрата по оценка на здравните технологии на Факултета по обществено здраве.

Кои са новите носители на „Доктор хонорис кауза“ на МУ-София?

Проф. Стефано Дел Прато е учен, изследовател, преподавател и клиницист с международен авторитет в областта на захарния диабет. Дългогодишен президент и почетен президент на Италианското дружество по диабетология. Той е клиничен професор по медицина в американския университета в Сан Антонио, гост – професор по диабет и ендокринология в Кралския колеж в Университета в Лондон и професор в интердисциплинарния изследователски център „Здравни науки“ в Университета по напреднали науки в Пиза.

Проф. Стефано Дел Прато е отличен за изключителните му професионални и академични постижения и за това, че подкрепя и повишава квалификацията на ендокринолози от България и по-специално има сериозен принос към Катедрата по ендокринология в МУ-София.

Проф. Марчин Чех бе отличен за работата си, в която обхваща области като медицината, здравните науки, икономиката и финансите. В момента той участва в преподаването в МУ-София в международната магистърска програма “Оценка на здравните технологии” и “Фармакоикономика” и е член на редколегията на списание Acta Medica Bulgarica.

