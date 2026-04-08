За да няма спекула, кабинетът ще прави седмичен анализ на цените на стоките от малката потребителска кошница

Правителството ще прави анализ на седмична база на цените на стоките от малката потребителска кошница, за да не се стига до спекула. Към момента увеличението е ограничено и няма драстични поскъпвания, стана ясно от справка на Комисията за защита на потребителите, която бе представена по време на заседанието на Щаба за координация на наблюдението и контрола на цените на стоките и горивата вследствие на конфликта.

„Надявам се примирието между САЩ и Иран да бъде спазено, да успокои

международните пазари, да се освободи преминаването през Ормузкия проток,

което ще доведе и до успокояване на цените“ заяви министър-председателят

Андрей Гюров по време на заседанието на Щаба. Той изтъкна мигновеното отражение на примирието върху международните цени на петрола – спад до 94-95 долара за барел.

Той отбеляза, че се говори много за галопиращи цени и кризи, но те по предварителни данни не се потвърждават.

Това не означава, че по системата не се натрупва напрежение, задачата на служебното правителство е да обере това напрежение, преди да се пренесе към крайния потребител, подчерта премиерът.

Александър Колячев, който е изпълняващ длъжността председател на Комисията за защита на потребителите обяви, че при 40% от наблюдаваните 101 групи стоки и услуги има увеличение на цените през март в сравнение с февруари, а при 60% цените падат.

По думите му промяната на цената на горивата не се е отразила върху стоките и търговските вериги, които КЗП наблюдава.

Министърът на земеделието и храните Иван Христанов отбеляза, че очаква намаление на цените през тази и следващата седмица и коментира, че вероятно самите магазини ще опровергаят внушенията, че цените растат.

Изпълнителният директор на НАП Милена Кръстанова отчете, че в 48 от 800 проверени от НАП бензиностанции има повишение на маржа при трите вида горива, в 88 има увеличение на маржа само при бензина и дизела.

Тя добави и че се очакват още документи, на база на които през месец май ще има яснота дали някои бензиностанции ще бъдат санкционирани по Закона за въвеждан на еврото за необосновано поскъпване на цените.

Щабът продължава с анализ на предприетите вече мерки, които не са хеликоптерни пари, а целенасочена помощ за най-уязвимите групи граждани и сектори, увери министър-председателят Андрей Гюров.