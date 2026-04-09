АЕЖ и Програма „Достъп до информация“ напомнят на правосъдния министър за анти-SLAPP директивата

От АЕЖ – Асоциацията на европейските журналисти – България и от програма “Достъп до информация” призовават Министерството на правосъдието да публикува в най-кратък срок за обществено обсъждане подготвения проект за изменения в Гражданския процесуален кодекс, транспониращ анти-SLAPP директивата на Европейския съюз.

Става въпрос за европейското законодателство, което е свързано със защитата при завеждането на така наречените дела шамари, при които се подават искове, целящи да възпрат журналистическата работа чрез финансов и институционален натиск. Най-често засегнатите от журналистически публикации налагат тежки обезпечения във формата на блокиране на банкови сметки.

От АЕЖ и от програма „Достъп до информация“ настояват бъдещото Народно събрание да приеме в спешен порядък необходимите законодателни промени, така че България да осигури ефективна защита срещу така наречените дела шамари и да изпълни ангажиментите си по европейското право.

Двете организации изразяват тревога и във връзка с информацията за нови съдебни действия срещу разследващия журналист Димитър Стоянов от Bird.bg. Те са довели до налагане на запори на сметки в размер на 25 000 евро. Поредицата от дела са заведени срещу Стоянов от бургаския бизнесмен и бивш митничар Николай Филипов, известен с прякорите „Пъдпъдъка“ и „Митничаря“. Според АЕЖ и програма „Достъп до информация“ делото, заведено срещу журналиста Димитър Стоянов, носи всички белези на т.нар. дела шамари.

От АЕЖ-България и програма „Достъп до информация“ обръщат внимание, че и друг път са предупреждавали, че делата шамари се използват като инструмент за сплашване на журналисти и граждански активисти, както и че България изостава в създаването на ефективни механизми за защита срещу тях.

АЕЖ-България ще докладва случая пред Платформата за сигурността на журналистите на Съвета на Европа. Освен това Асоциацията обръща внимание, че администрира фонд за правна помощ, с който подпомага журналисти и граждани, обект на дела шамари.