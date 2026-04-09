Служебният финансов министър Георги Клисурски предупреди, че може да загубим около половин милиард евро заради войната в Близкия изток. Пред NOVA той подчерта, че конфликтът вече се отразява върху икономическия растеж на страната. По думите му, прогнозата за БВП е понижена с около половин процент – от очаквани 3,2% до около 2,6–2,7%.

Финансовият министър обясни, че основната причина е поскъпването на петрола и горивата, което оказва пряко влияние върху икономиката. Той отбеляза, че цените на горивата в България са нараствали постепенно след началото на конфликта и при евентуално понижение се очаква също плавен спад.

Клисурски посочи, че държавата планира мерки за подкрепа на най-уязвимите групи и ключови сектори, като общият пакет е на стойност около 125 млн. евро.

Предприетите действия са съобразени с препоръките на Европейската комисия и Европейската централна банка и са насочени към ограничаване на негативните ефекти, без да се създава допълнителен натиск върху бюджета или пазара.