„Шелли Груп“ ще се присъедини към германския индекс SDAX от 10 април

„Шелли Груп“ ЕД, доставчик на IoT решения и решения за интелигентни сгради, ще бъде включен в SDAX и по този начин ще стане част от семейството на германските индекси DAX от 10 април съгласно обявеното от доставчика на индекси STOXX в рамките на коригиране на индексите.

SDAX включва 70-те най-големи компании на германския капиталов пазар под DAX и MDAX въз основа на пазарна капитализация на свободно търгуемите акции и обем на търговия.

Включването на „Шелли Груп“ в SDAX е резултат от стратегията за капиталовия пазар на компанията. Чрез вторичното листване на Премиум сегмента на Франкфуртската фондова борса през ноември 2021 г., началото на търговия на XETRA през април 2024 г. и целенасоченото увеличаване на дела на свободно търгуемите акции чрез пласиране от страна на основателите на компанията, „Шелли Груп“ е изградила основата за включване в индекса и понастоящем отговаря на съответните критерии за влизане в SDAX.

Димитър Димитров, изпълнителен директор и съосновател на „Шелли Груп“, отбелязва, че включването в SDAX е важна повратна точка за Shelly и потвърждава последователното изпълнение на стратегията за растеж и развитие на капиталовите пазари. „Когато за пръв път си поставихме тази цел, тя беше амбициозна и това е още по-основателна причина да се радваме, че я постигнахме. Гордеем се, че бяхме първата българска компания, допусната до търговия на XETRA, а сега и първата българска компания, включена в SDAX.“

Според Волфганг Кирш, изпълнителен директор на „Шелли Груп“, с включването в SDAX, Shelly навлиза в нова фаза в развитието си на капиталовите пазари. „Очаква се повишената видимост сред институционалните инвеститори и включването в инвестиционни стратегии, базирани на индекси, да допринесат допълнително за ликвидността на нашите акции. В изминалите години целенасочено работихме за създаване на предпоставки за по-широка международна инвеститорска база и за укрепване на позицията на „Шелли Груп“ на европейските капиталови пазари. Същевременно разглеждаме включването в индекса като потвърждение на оперативния ни напредък и като стимул да продължим да изпълняваме стратегията ни за растеж“, коментира Кирш.

„Шелли Груп“ е сред динамично развиващите се доставчици на решения за умен дом и автоматизация на сгради в световен мащаб. За финансовата 2025 г. компанията е реализирала консолидирани приходи от 149.7 милиона евро, което е ръст от повече от 40% на годишна база. За 2026 г. се очакват приходи в диапазона от 195 милиона до 205 милиона евро.

„Шелли Груп“ разработва, проектира и разпространява IoT решения и решения за интелигентни сгради за DIY и професионални потребители. Продуктите на Shelly позволяват дистанционно управление и автоматизация, както и управление на електропотреблението и решения за интелигентни сгради чрез смартфони, компютри или системи за домашна автоматизация на трети страни. В допълнение към продажбата на устройства, „Шелли Груп“ генерира приходи от своите облачни приложения. Компанията се ползва от производство с ниска капиталова интензивност чрез използването на подизпълнители. Тя е силно представена в немскоезичните страни, а продуктите ѝ са познати в повече от 100 страни. С търговски организации в регионите DACH (Германия, Австрия, Швейцария), Benelux (Белгия, Нидерландия, Люксембург), Nordics (Дания, Швеция, Норвегия и Финландия), Iberia (Испания и Португалия), както и в Полша, Италия, Франция, Обединеното кралство, България, Словения, САЩ и Китай, „Шелли Груп“ има широко международно присъствие.

В последните дванадесет месеца акциите на „Шелли груп“, които се търгуват на „Българска фондова борса“, летят нагоре. Последната котировка е 52.9 евро. Така пазарната капитализация на дружеството е 960 561 374 евро.